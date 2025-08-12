Angler Reels Monster 9 pies Bagre del río Checo en épica batalla de 50 minutos

Un pescador se tambaleó en un bagre masivo de 9 pies después de una agotadora batalla de 50 minutos.

Jakub Vagner, de 43 años, transportó en la captura épica al sur de Praga, en la República Checa, estableciendo un nuevo récord nacional.

4 El pescador de celebridades Jakub Vagner estableció un récord checo con un bagre de 9 pies Crédito: Newsflash

4 El anfitrión de Fish Warrior dejó que el bagre gigante nade nuevamente después de posar para fotos Crédito: Newsflash

4 El encuentro tuvo lugar en el embalse de Vranov al sur de Praga Crédito: Newsflash

El pescador de celebridades estaba a la deriva de un voladizo rocoso en el embalse de Vranov, el 4 de agosto, cuando vio a los peces gigantes deslizándose debajo de la luz de la mañana.

Lanzó su vara hecha a medida hacia él y esperó.

“Pasaron diez minutos y no pasó nada. De repente, se giró y entró directamente a mi trampa”, dijo Jakub.

Lo que siguió fue “la batalla más dura que he tenido con un bagre en la República Checa”, continuó.

El pez abrió una pelea que Jakub tuvo que llamar a un amigo para ayudarlo a aferrarse a la caña.

“Después de casi 50 minutos, estaba medio cansado al lado de mi bote. Estaba temblando, completamente hecho”, dijo el pescador.

Lanzó el pez récord de regreso al agua después de posar con él para fotografías.

Jakub explicó: “A 2.68 metros (8.8 pies) de longitud, son cuatro centímetros (1.6 pulgadas) más tiempo que el que capté el año pasado.

“Este es uno de los bagre más grande que he visto en Europa”.

Las imágenes muestran al presentador de Fish Warrior TV, transmitido en el National Geographic Channel, parado en las aguas poco profundas con el enorme bagre.

El Whopper de 8.8 pies era “no solo largo, sino también brutalmente alto y ancho … un pez hermoso, casi perfecto, con el potencial de crecer aún más grande”, dijo Jakub.

Agregó que atrapar grandes peces se trata de “moral, dedicación y determinación”, y enfatizó que nunca mata sus capturas, liberándolas para que puedan seguir creciendo.

Viene después de que otro pescador aterrizó un bagre monstruo de 20 piedras en Italia después de una pelea de 45 minutos para tambalearse.

Las imágenes dramáticas muestran a Benjamin Grunder, de 37 años, luchando con la captura de una vida a orillas del río Po.

Al principio, pensó que su gancho había enganchado un árbol sumergido, pero el peso reveló que era un gran pez.

El pescador alemán finalmente transportó el bagre de 8 pies y 8 pulgadas, las especies de agua dulce más grandes de Europa, estimando su peso en 20 piedras.

Ese pez también fue devuelto al agua y el sonido.