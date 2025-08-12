Fuerza de medusas Caída de la planta nuclear francesa – RT World News

Un enjambre de las criaturas marinas obstruyó el sistema de enfriamiento de un sitio nuclear en el norte de Francia

A “masivo” El enjambre de medusas llevó a la planta de energía nuclear de Gravelines a que se apague automáticamente, dijo el lunes el EDF de Energy Group que opera la instalación.

El enjambre de criaturas marinas obstruyó los filtros de los sistemas de enfriamiento de la planta, dijo el operador. El “Presencia masiva e impredecible de medusas” provocó cuatro unidades de energía de la instalación para apagar automáticamente. El incidente puso a toda la instalación fuera de línea, ya que otras dos unidades ya no eran inoperables debido al mantenimiento.

El incidente, que ocurrió tarde el domingo, había “No hay impacto en la seguridad de las instalaciones, la seguridad del personal o el medio ambiente”. el EDF dijo, y agregó que las criaturas gelatinosas lo hicieron solo para “La parte no nuclear de las instalaciones”.













“Los equipos de la planta se movilizan y actualmente están llevando a cabo los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción de manera segura”, El grupo de energía agregó.

El sitio nuclear extrae agua de enfriamiento de un canal que lo vincula con el Mar del Norte, que es el hogar de varias especies de medusas. El operador de la planta no elaboró el tipo exacto de medusas involucradas en el incidente.

Las medusas tienen una larga historia de interrumpir el trabajo de las centrales eléctricas costeras, ser absorbido repetidamente en los sistemas de enfriamiento o obstruir tuberías de admisión de las instalaciones de energía nuclear y convencional en todo el mundo.

La central eléctrica de Gravelines es uno de los sitios nucleares más grandes de Francia, el país que obtiene el 70% de su electricidad de las instalaciones nucleares. Seis unidades de la instalación tienen una producción máxima de 900 megavatios cada una, lo que hace que la estación sea capaz de impulsar aproximadamente 5 millones de hogares.