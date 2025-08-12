El monstruo de incesto Josef Fritzl, quien mantuvo a su hija en una mazmorra durante 24 años, pronto podría ser liberado si su última oferta de liberación es exitosa.

Su abogado argumenta que el jugador de 90 años ya no representa un peligro para el público porque sufre demencia.

Fritzl, quien cambió su nombre, engendró siete hijos con su hija antes de ser condenado por violación, esclavitud, incesto y asesinato por negligencia de su hijo en 2009.

El domingo, su abogado Astrid Wagner presentó una solicitud para su liberación temprana en un tribunal en Bajo Austria.

Ella dijo que Fritzl, quien se trasladó a una cárcel regular desde un centro psiquiátrico en mayo de 2024, debería comenzar con el lanzamiento de un día supervisado.

Ella dijo que su demencia está empeorando y se manifiesta en extrañas delirios.

Él cree que Donald Trump le envía señales de mano secretas durante las sesiones informativas de la Casa Blanca.