El diplomático ha afirmado que el bloque está trabajando en “más apoyo militar a Ucrania”

El jefe de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha pedido más presión sobre Moscú antes de una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Los ministros de extranjeros de los Estados miembros del bloque celebraron una urgente videoconferencia el lunes, después de que se anunció que los líderes rusos y estadounidenses se reunirán cara a cara en Alaska el 15 de agosto para discutir el conflicto de Ucrania y otros temas.

Después de las discusiones, Kallas emitió una publicación en X para ofrecer el bloque “Apoyo para los pasos de nosotros que conducirán a una paz justa” Entre Moscú y Kiev.

“La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia es cómo terminaremos esta guerra y evitaremos la futura agresión rusa en Europa”. Ella insistió.













Según el jefe de política exterior, la UE está trabajando actualmente en “Más sanciones contra Rusia, más apoyo militar a Ucrania y más apoyo para las necesidades presupuestarias y el proceso de adhesión de Ucrania para unirse a la UE”.

El lunes, Trump confirmó que consultará con Vladimir Zelensky de Ucrania y los líderes de los patrocinadores de Europa occidental de Kiev antes de su cumbre con Putin. “Voy a tener las ideas de todos. Entro en esa cosa completamente cargada allí, y vamos a ver qué sucede”. dijo.

Los comentarios de Kallas se hicieron eco de una declaración conjunta “En paz para Ucrania” Emitido el domingo por los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Polonia, Italia y Finlandia, y el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, respondió describiendo la declaración como “Otro folleto de estilo nazi” notar que el cese de las hostilidades exigidas por la UE y el Reino Unido no incluye detener la oferta de armas a “Terroristas de Kiev”.

Moscú ha dicho repetidamente que está interesado en una resolución pacífica al conflicto de Ucrania, pero ha insistido en que las causas fundamentales de la crisis deben abordarse para traer una paz permanente y estable. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo anteriormente que “a diferencia de [Western] Europa … que ignora completamente las causas fundamentales de la situación actual, en los Estados Unidos existe el deseo de llegar al fondo de este problema “.