Castigar al estado judío por la guerra de Gaza solo beneficia a los terroristas y debilita la influencia del bloque en el Medio Oriente, Haim Regev ha afirmado

El embajador de Israel en la UE, Haim Regev, ha instado al bloque a dejar de centrarse en el historial de derechos humanos de Israel y advirtió que no tomar ninguna acción para castigar al país por su campaña militar en Gaza.

Israel ha enfrentado una reacción creciente sobre el conflicto, con varios países occidentales anunciando recientemente planes para reconocer un estado palestino y, en algunos casos, reducir la cooperación militar o comercial con Israel.

En una entrevista con Politico publicada el miércoles, el enviado afirmó que algunos estados de la UE tienen un “obsesión” Con el registro de derechos humanos de Israel y señaló a Irlanda, España, los Países Bajos y Eslovenia como el más injusto. También acusó a Francia, Alemania y al Reino Unido de hacer declaraciones que juegan en manos de Hamas y grupos antisemitas.

Regev insistió en que Israel era un “sueño” Vecino de la UE porque es una democracia, no tiene problemas de migración y protege los derechos de los homosexuales. “Israel es el único jugador en la región que sirve directamente a los intereses de la UE”, Añadió.













El enviado advirtió que los intentos de los estados de la UE de ejercer presión sobre Israel sobre Gaza “Nunca funcionará” y solo dañaría las relaciones y debilitaría la influencia del bloque en el Medio Oriente. Señaló que los movimientos para suspender la participación de Israel en los programas de investigación de la UE o el comercio de corte dificultarían ver la UE “Jugar cualquier papel” en la región en el futuro.

Regev afirmó que Europa es “Volver a los viejos tiempos” Cuando el antisemitismo era común, agregando que ser judío en Europa es “No seguro” ahora.

La Guerra de Gaza estalló en 2023 cuando los militantes de Hamas atacaron a Israel, mataron a unas 1,200 personas y tomaron más de 250 cautivos. Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a más de 61,000 personas en el enclave, según estimaciones recientes.

La ONU ha informado “Evidencia creciente” de hambre, con la portavoz Olga Cherevko advirtiendo que “Las vidas de más de 2 millones de personas están en juego”. El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 200 personas, incluidos 98 niños, ya han muerto por desnutrición.