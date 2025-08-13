Trump y Putin ‘Plan Ocupación al estilo de Cisjordania de Ucrania’ para asegurar la tregua, ya que Zelensky y Europa mantienen conversaciones de emergencia

Rusia y los Estados Unidos están considerando una ocupación de Ucrania al estilo de Cisjordania para asegurar una tregua, según los informes.

Las superpotencias han discutido el uso de la ocupación de Israel de Cisjordania como modelo para terminar la guerra en Ucrania, dijeron las fuentes.

2 El presidente Vladimir Putin le da la bienvenida al enviado estadounidense Steve Witkoff durante una reunión Crédito: Reuters

2 Trump y Putin se sentarán a lo que la Casa Blanca llama un “ejercicio de escucha” Crédito: Reuters

Esto daría al control militar y económico de Rusia de Ucrania ocupada, que dirigiría su propio órgano rector, informa Los tiempos.

La idea se planteó por primera vez hace semanas en las discusiones entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y sus homólogos rusos, dijo una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al periódico.

Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz dice que los líderes europeos y Zelensky tuvieron una conversación “constructiva” con Trump sobre Ucrania.

Zelensky insistió en que debe haber una reunión entre los tres líderes de Ucrania, Rusia y los Estados Unidos después de que lo rechazaron de Trump y la cara de Putin el viernes.

Dijo que las esperanzas de que un alto el fuego sea el tema principal de discusión en Alaska, y Merz aseguró que Trump hará que sea su “prioridad”.

Zelensky también confirmó que Trump lo llamará después de despedirse de Putin el viernes.

Se enfureció: “Putin se está faroleando, está tratando de intentar empujar por toda la línea del frente”.

Ursula von der Leyden, presidente de la Comisión Europea, dijo que tenían una llamada “muy buena” con Trump.

Ella dijo: “Hoy Europa, Estados Unidos y la OTAN han fortalecido el terreno común para Ucrania.

“Permaneceremos en una estrecha coordinación. Nadie quiere la paz más que nosotros, una paz justa y duradera”.

