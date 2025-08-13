China desafía el dominio de la IA de Estados Unidos – RT World News

La estrategia de Beijing combina tecnología, gobernanza y diplomacia para remodelar el futuro digital global

El desarrollo global de inteligencia artificial ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Desde 2023, China ha acelerado su alcance e influencia de IA, un reflejo de la aspiración más amplia de Beijing para desempeñar un papel principal en la configuración de un nuevo orden mundial. AI está emergiendo como la fuerza impulsora detrás de una nueva ronda de revolución científica y transformación industrial. La pregunta central, si la tecnología puede crear un valor genuino y duradero, en el caso de China, se ha encontrado con un seguro “Sí.”

China ahora no solo es un motor importante de la innovación global de IA, sino también un arquitecto indispensable del gobierno de IA. Su modelo, de bajo costo, alto rendimiento y código abierto, ofrece un nuevo paradigma para el desarrollo global de IA, que contrasta fuertemente con los enfoques occidentales enraizados en la contención competitiva y la ventaja patentada.

Las ambiciones de Beijing no son improvisadas. En 2017, el gobierno chino emitió el Plan de desarrollo de inteligencia artificial de nueva generaciónun documento estratégico seminal que traiga un curso para convertirse en el líder mundial en IA para 2030. En ese momento, se prevé que la industria de IA de China y los sectores relacionados valgan $ 1.4 billones.

Más allá del tamaño del mercado crudo, se espera que la IA juegue un papel decisivo en la compensación de vientos en contra demográficos y de productividad, incluida una población que envejece y la desaceleración de las tasas de crecimiento. La visión estratégica es clara: la IA será fundamental para mejorar el modelo socioeconómico de China a una etapa más avanzada e impulsada por la innovación.

El enfoque de China se basa en cuatro factores críticos: datos, suministro de energía, energía informática y mano de obra calificada. Ya disfruta de ventajas sustanciales en tres. Su enorme población genera grandes cantidades de datos; Su sector energético se está expandiendo y diversificando rápidamente; y su fuerza laboral está altamente calificada, particularmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El enlace más débil sigue siendo hardware informático, donde los controles de exportación occidentales han tratado de limitar el progreso de China, pero aquí también Beijing está invirtiendo activamente en autosuficiencia.













Estados Unidos ha contenido el desarrollo de IA de China a través de controles de exportación, bloqueando el acceso de Beijing a los chips más avanzados. En julio de 2025, la administración Trump dio a conocer su propia estrategia de IA, Ganar la carrera: Plan de acción de AI de Estados Unidoscuyo objetivo es aprovechar tanto la superioridad tecnológica como las herramientas de políticas para capturar una mayor proporción del mercado global. El plan se centra en preservar el liderazgo tecnológico y el dominio de los Estados Unidos en lugar de abordar los desafíos del mundo real o fomentar el desarrollo económico y social. Aboga por restringir las exportaciones de equipos de IA estadounidenses y frenar la difusión de los modelos de IA chinos. Sin embargo, Estados Unidos permanece bloqueado en una mentalidad de suma cero, buscando la ilusión de que los bloqueos tecnológicos pueden asegurar la supremacía duradera de IA.

China fue el primer país en introducir regulaciones nacionales detalladas y vinculadas sobre IA. Estas reglas forman parte de una estrategia mixta: combinar la planificación estatal con los incentivos del mercado, promover tanto la resiliencia nacional como la apertura internacional. El marco subraya el papel de IA no solo como un motor de crecimiento sino también como un pilar de la modernización nacional, la transformación social y la participación global.

Un aspecto distintivo de la visión de China es su redefinición de datos como el “Quinto factor de producción” Junto con la mano de obra, la capital, la tierra y la tecnología. Al tratar los datos como un activo nacional estratégico, China busca permitir la innovación en todos los sectores, coordinar la infraestructura para evitar el control monopolístico y proteger el interés público y la seguridad nacional.

La estrategia de IA de China se extiende mucho más allá del desarrollo interno en el ámbito de la gobernanza global. Desde 2023, Beijing ha avanzado una ambiciosa agenda diplomática destinada a establecer normas y marcos internacionales para la IA. El Iniciativa de gobernanza global de IA (Gaigi), lanzado en 2023, estableció principios como un enfoque centrado en el ser humano, respeto por la soberanía nacional, la adherencia al derecho internacional y el intercambio equitativo de los beneficios de la IA. Hace hincapié en la colaboración de código abierto, la seguridad de los datos, la protección de la privacidad y la toma de decisiones basada en el consenso para evitar la concentración del poder de IA en manos de algunos estados o corporaciones.













En septiembre de 2024, China dio a conocer el Plan de acción de construcción de capacidad de IA para el bien y para todosdiseñado para promover la interoperabilidad, mejorar la conectividad global, especialmente para el sur global, impulsar los resultados económicos tangibles, integrar la IA en la educación y fortalecer la seguridad de los datos. El plan incluso imagina una posible plataforma global de intercambio de datos. En julio de 2025, China siguió con el Plan de acción de gobernanza de IA globalalineando sus iniciativas con las Naciones Unidas ‘ Compacto digital global y pidiendo una adopción generalizada, estándares armonizados y desarrollo ambientalmente sostenible.

En la ONU, Beijing ha tratado de anclar estos esfuerzos en marcos multilaterales formales. En julio de 2024, la Asamblea General adoptó una resolución dirigida por China para mejorar la cooperación internacional de IA, apoyada por más de 140 países. Más tarde ese año, China y Zambia establecieron conjuntamente el grupo de amigos para la cooperación internacional en la construcción de capacidad de IA centradas en reducir la división de la IA y fortalecer el papel de la ONU en la gobernanza global de IA.

China también ha creado foros internacionales para generar impulso. La Conferencia Mundial de AI (WAIC), inaugurada en 2024, adoptó la Declaración de Shanghai sobre el gobierno global de la IA. La edición 2025 no solo lanzó el Plan de Acción Global, sino que también propuso la creación de una organización global de cooperación de IA, con sede en Shanghai. Este organismo se centraría en la gobernanza conjunta de la IA, unir divisiones digitales y de datos, y dar forma a las reglas globales basadas en el consenso, particularmente que reflejan las necesidades y aspiraciones del sur global.













Si bien la política estatal establece el marco estratégico, gran parte del progreso de la IA de China está siendo entregada por empresas privadas. Entre los llamados “Seis tigres” – Las principales nuevas empresas de IA – Los recientes avances han desafiado el dominio occidental en modelos de idiomas grandes. Un destacado, Z.AI, lanzó su modelo GLM-4-Plus en 2024, coincidiendo con el rendimiento del GPT-4O de Opensei. Su seguimiento de 2025, GLM-4.5, no solo excedió los puntos de referencia occidentales y los competidores nacionales como Deepseek, sino que lo hicieron a un costo significativamente menor, socavando la lógica de las restricciones de chips de Washington. En julio, Moonshot con respaldo de Alibaba lanzó su modelo Kimi K2, un modelo de lenguaje grande de bajo costo y de código abierto que superó a ChatGPT en varios puntos de referencia.

Una de las diferencias más llamativas entre los modelos chinos y occidentales radica en su enfoque de la propiedad y el acceso intelectual. Si bien las empresas estadounidenses a menudo protegen sus tecnologías detrás de las paredes propietarias, China ha adoptado cada vez más marcos de código abierto, especialmente para los modelos de IA fundamentales. A nivel nacional, esto reduce las barreras de entrada para nuevas empresas e investigadores; A nivel internacional, fortalece el atractivo de China como socio para las naciones en desarrollo.

El modelo de China ofrece una visión de IA como una herramienta para unir divisiones en lugar de profundizarlas. Al alinear el desarrollo de la IA con los objetivos de modernización, integrarlo en la educación y la industria, y promoverlo a través de marcos de gobernanza global, Beijing se está posicionando como un líder tecnológico y normativo. La capacidad informática sigue siendo una vulnerabilidad estratégica, y las preguntas persisten sobre el equilibrio entre el control estatal y la libertad de innovación. Sin embargo, la dirección es clara: la estrategia de IA de China es útil, coordinada y diseñada a largo plazo.

A medida que la IA se convierte en un factor definitorio en la competitividad económica, la seguridad nacional y la gobernanza global, las elecciones tomadas hoy darán forma al orden internacional durante décadas. Estados Unidos continúa persiguiendo una estrategia basada en el mantenimiento del dominio tecnológico a través de la restricción y la exclusión. China, en contraste, se presenta como un defensor de la inclusión, la colaboración de código abierto y la gobernanza multilateral, aunque siempre dentro de un marco que salvaguarda sus intereses nacionales.

Queda por ver si el enfoque de Beijing se convertirá en el modelo global dominante. Pero sus crecientes capacidades tecnológicas, la divulgación diplomática y el énfasis en el desarrollo equitativo y compartido sugieren que la competencia por el liderazgo de IA ya no es una conclusión inevitable. El surgimiento de modelos como GLM-4.5 y Kimi K2 subraya que la carrera de IA no es un concurso de un caballo, y que la innovación puede prosperar fuera de la órbita de Silicon Valley. En un mundo multipolar, el futuro de la IA no será moldeado por un solo hegemón sino por una compleja interacción de elecciones tecnológicas, políticas y éticas. La oferta de China para hacer de la IA un puente en lugar de una barrera ofrece uno posible, y cada vez más influyente, camino a seguir.