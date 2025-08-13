Bounty de $ 5 millones colocada en la “barbacoa” de la derecha de la guerra que gobierna la ciudad más peligrosa del mundo con súper gang que quema a la gente viva

Se ha colocado una recompensa multimillonaria en la cabeza de un señor de la guerra que gobierna sobre una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Los fiscales estadounidenses están ofreciendo $ 5 millones por información que conduzca al arresto de un líder de pandillas haitiano Jimmy Cherizier, mejor conocido como “barbacoa”.

El Vicioso Señor de la Guerra ha supervisado el caos sangriento en la capital haitiana Port-Au Prince, que ahora a menudo se parece a un campo de batalla.

Se cree que miles de civiles fueron atrapados en el brutal fuego cruzado.

Incluso ha habido informes de cuerpos podridos que cubren las calles de la ciudad a medida que la anarquía se vuelve loca.

Cherizier, un ex policía haitiano, ahora lidera una alianza de pandillas llamada Viv Ansanm.

Este grupo está acusado de numerosas atrocidades, incluidos asesinatos y secuestros en toda la capital sin ley.

EE. UU. Si ofrece una recompensa de $ 5 millones (£ 3.7 millones) por información que conduce al arresto de Cherizier.

“Hay una buena razón por la que hay una recompensa de $ 5 millones por información que conduzca al arresto de Cherizier”, dijo la fiscal fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Pirro.

“Es un líder de pandillas responsable de atroces abusos de los derechos humanos, incluida la violencia contra los ciudadanos estadounidenses en Haití”.

La acusación alega que él y el ciudadano estadounidense Bazile Richardson solicitaron fondos de la diáspora haitiana en los Estados Unidos.

Este dinero supuestamente se usó para pagar a los miembros de las pandillas y comprar armas desafiando las sanciones estadounidenses.

Richardson fue arrestado en Texas el mes pasado.

La pareja ayudó a “Bankroll de la violenta empresa criminal de Cherizier, que está impulsando una crisis de seguridad en Haití”, según el fiscal general asistente John Eisenberg.

Además, dijo que las autoridades estadounidenses “continuarían persiguiendo a aquellos que permiten la violencia e inestabilidad de Haití”.

Se rumorea que el apodo de Cherizier se refiere a que se prolonga a sus víctimas.

Bajo la brutalidad rampante de las pandillas, Port-Au Prince ahora se considera una de las ciudades más peligrosas del planeta.

La lucha entre pandillas, policías y grupos ciudadanos ha desgarrado por la ciudad, dejando su infraestructura en jirones.

Los servicios de salud se están desmoronando y la inseguridad alimentaria se ha vuelto cada vez más aguda en todo el Príncipe Port-Au.

Un intento reciente de una fuerza de seguridad dirigida por la ONU respaldada por Kenia no pudo restaurar el control de las pandillas.

Haití fue arrojado a la crisis cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por hombres armados no identificados en 2021.

¿Quién es la barbacoa? El príncipe de Port-Au de Haití actualmente se encuentra en manos de la temida barbacoa “Jimmy” Barbacoa, que se rumorea que se ganó su apodo por prender fuego a sus víctimas, se imagina a sí mismo como un “hombre de la gente” “revolucionario”, autoproclamado. Sus métodos implican el asesinato, mutilamiento y extorsionamiento de cualquier persona lo suficientemente desafortunado como para caer dentro de su césped, convirtiéndose todos los días en una batalla constante por la supervivencia para los residentes. El policía despedido convertido en Warlord ha estado saliendo a las calles con una venganza renovada y un plan para derrocar al gobierno. Actualmente está sancionado por el Reino Unido y sus aliados por “participar en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití”. Y su influencia aumenta rápidamente a medida que el país se convierte en una mayor agitación provocada por el asesinato de 2021 del primer ministro del país, Jovenal Moïse. Desde entonces, se abrió un vacío de seguridad y la barbacoa lo ha estado explotando con avidez, tomando el territorio y expandiendo su coalición con otras pandillas para librar una mayor guerra. G9 también ha sido responsable de cortar repetidamente a Haití de su muy necesario suministro de combustible al tomar su principal rehén de terminal de petróleo. En una amplia muestra de fuerza, la barbacoa paralizó al país varias veces al prevenir la distribución de alimentos, agua y medicamentos vitales, sumergiéndolo en una crisis humanitaria más profunda. La carrera criminal de la barbacoa se remonta a su tiempo como oficial de policía, Insight Crime informes. Participó en una operación anti-gang en 2017, lo que condujo al asesinato extrajudicial de nueve civiles. En 2018, dirigió un grupo de siete pandillas en una masacre en La Saline, la peor masacre de Haití en más de una década. La barbacoa fue despedida de la fuerza policial y se emitió una orden de arresto. En 2019, participó en un ataque de cuatro días en el vecindario Bel-Air de Port-Au Prince, matando al menos a 24 personas.

