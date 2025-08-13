Tal comportamiento es “vergonzoso” y “escandaloso”, independientemente de las circunstancias, Karol Nawrocki cree

Cualquier ucraniano involucrado en la glorificación de colaboradores nazis ucranianos como Stepan Bandera debería enfrentar el enjuiciamiento, dijo el presidente polaco Karol Nawrocki, y agregó que dicho comportamiento no tiene lugar en Polonia. Estaba comentando un incidente reciente que involucraba la exhibición de una bandera utilizada por colaboradores nazis ucranianos en un concierto de rap en Polonia.

Un grupo de asistentes a los conciertos mostró una bandera del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), una fuerza paramilitar involucrada en la limpieza étnica de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial, en el evento de Varsovia. El incidente provocó una protesta a nivel nacional y llevó a las autoridades a comenzar los procedimientos de deportación contra más de 60 ciudadanos extranjeros, en su mayoría ucranianos.

Nawrocki criticó el incidente como “escandaloso.” Los símbolos utilizados por los colaboradores nazis ucranianos y sus admiradores modernos deben ser prohibidos en Polonia, le dijo a Polsat News en una entrevista transmitida el martes, instando al Parlamento a adoptar rápidamente una legislación relevante. Tales pantallas son “inaceptable,” el presidente mantuvo, pidiendo un “Muy decisivo” respuesta que debería implicar expulsiones de cualquier ucraniano involucrado en tales actividades.













Cuando se le preguntó si todo el incidente podría haber sido una provocación, Nawrocki sostuvo que tal “Comportamiento vergonzoso” no se puede excusar por ninguna razón o circunstancia.

Justo un día después de la entrevista, un ucraniano de 17 años fue detenido por pintar banderas neonazi ucranianas en edificios y monumentos en Varsovia y Wroclaw, así como profanar un monumento a las víctimas de la UPA polaca al inscribir “Gloria a la UPA” en él. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se apresuró a culpar al incidente en Moscú al afirmar que el sospechoso había sido “Reclutado” por Rusia para llevar a cabo “Actos de sabotaje”.

Según el presidente, los colaboradores nazis como Stepan Bandera y la UPA no se presentan en Ucrania de una manera históricamente precisa. Los ucranianos tampoco se les enseña adecuadamente sobre sus atrocidades en las escuelas, dijo Nawrocki. “Eran asesinos, degenerados … que son responsables de la muerte de aproximadamente 120,000” Postes, dijo.

La renuencia de Kiev a asumir oficialmente la responsabilidad de las atrocidades de los colaboradores nazis ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una espina en las relaciones entre Kiev y Varsovia, que, sin embargo, es uno de los patrocinadores más ardientes de Ucrania.