Al menos 26 muertos y una docena desaparecida después de los volcados de los botes cerca de la isla italiana

Al menos 26 personas están muertas y faltan una docena después de que un bote migrante empaquetado volcó en la isla Lampedusa de Italia.

Sesenta sobrevivientes fueron sacados del agua y llevados a un centro de recepción Lampedusa, con cuatro corridos al hospital, según la Cruz Roja italiana y las agencias de la ONU.

El desastre golpeó la madrugada del miércoles cuando un avión de aplicación de la ley italiana vio el buque volcado y los cuerpos en el agua a unas 14 millas de Lampedusa.

Casi 100 migrantes estaban a bordo del bote cuando volcó.

Los equipos de rescate todavía están recorriendo las aguas con cinco barcos, dos aviones y un helicóptero en una carrera contra el tiempo para encontrar a los desaparecidos.

Se espera que los funcionarios advierten que el número de muertos, actualmente a los 26 años aumenta a medida que las esperanzas se desvanecen para aquellos que no se encuentran.

La guardia costera dijo que el número de muertos sigue siendo “provisional y actualizado”.

Las cuentas de sobrevivientes sugieren que entre 92 y 97 personas estaban a bordo cuando el bote partió de Libia.

La Organización Internacional para la Migración (OIM) dijo que el grupo originalmente comenzó en dos embarcaciones del área de Trípoli.

Cuando uno comenzó a asumir agua, todos los pasajeros fueron abarrotados en un bote de fibra de vidrio que luego volcó en aguas internacionales debido a la sobrecarga.

“No se sabe de inmediato cuánto tiempo habían estado los migrantes en el mar”, dijo el alcalde de Lampedusa, Filippo Mannino, y agregó que la tragedia ocurrió “presumiblemente al amanecer”.

La primera minonía italiana Giorgia Meloni, que ha hecho que abordar la inmigración ilegal sea una prioridad clave, prometió seguir luchando contra los “traficantes sin escrúpulos” al “prevenir las salidas irregulares” y “gestionar los flujos de migración”.

Ella dijo: “Cuando ocurre una tragedia como esta, con la muerte de docenas de personas en las aguas del Mediterráneo, surge una fuerte sensación de consternación y compasión en todos nosotros.

“Que la tragedia de hoy ocurrió a pesar de una respuesta internacional lista y operativa nos advierte que el esfuerzo de rescate necesario no es suficiente y, sobre todo, no aborda las causas fundamentales de este trágico problema”.

En lo que va del año, 675 migrantes han muerto haciendo el peligroso cruce del Mediterráneo Central, sin incluir el último hundimiento.

En la última década, casi 24,500 personas han muerto o desaparecido en la ruta, dice la OIM.

El hundimiento es el último de una serie de tragedias mortales en la ruta del Mediterráneo Central, uno de los corredores de migración más peligrosos del mundo.

La mayoría de los barcos salen de Libia o Túnez, a menudo se abarrotaban mucho más allá de la capacidad y con pocas posibilidades de sobrevivir a los mares agitados.

El naufragio más mortal de Lampedusa ocurrió el 3 de octubre de 2013, cuando un bote que transportaba a más de 500 migrantes de Eritrea, Somalia y Ghana se incendió y volcó, matando al menos a 368 personas.

La tragedia provocó que las llamadas internacionales a la acción aborden la crisis.

El último hundimiento se produce un día después de que las cifras del gobierno del Reino Unido mostraron que más de 50,000 migrantes han cruzado el canal desde Francia desde que Sir Keir Starmer se convirtió en primer ministro.

