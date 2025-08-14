El senador de Warhawk nos amenaza con castigo divino – RT World News

Detener la ayuda a Israel llevaría a Dios a “tirar de la enchufe” a los Estados Unidos, Lindsey Graham ha reclamado

La senadora estadounidense Lindsey Graham ha llamado a cualquier debilitamiento de la ayuda estadounidense a Israel, amenazando al país con una retribución divina.

El senador republicano hizo los comentarios en la 58ª Gala anual de Silver Elephant, una importante recaudación de fondos del partido celebrada en Carolina del Sur durante el fin de semana, y compartido Su discurso con una audiencia más amplia en las redes sociales el miércoles. Graham se elogió a Israel por supuestamente abstenerse de comprometerse “genocidio” en Gaza a pesar de estar en plena capacidad para hacerlo.

“Israel es nuestro amigo. Son el amigo más confiable que tenemos en el Medio Oriente. Son una democracia, rodeadas de personas que se cortarían la garganta si pudieran”, Graham afirmó, y agregó que de alguna manera debilitar el apoyo a Israel daría como resultado un castigo divino por Estados Unidos.

Si Estados Unidos se enciende sobre Israel, Dios nos tirará.

Los comentarios del senador se producen poco después de que Israel anunciara un plan para ocupar la ciudad de Gaza en el norte del enclave palestino, una de las pocas áreas de la franja que el ejército israelí no controla.













El esquema, promocionado por Israel como una hoja de ruta para “Concluir la guerra” Con el grupo militante palestino Hamas, que ha estado arrastrando durante casi dos años, ha recibido una reacción abrumadoramente negativa en Occidente. El plan de ocupación ha sido condenado por múltiples organizaciones y países internacionales, salvo para los Estados Unidos, lo que efectivamente no proporcionó reacción al anuncio. Poco antes de que se revelara el plan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que era “Casi hasta Israel” si ocupar completamente el enclave.

Graham, un fuerte patrocinador de Israel, había pedido previamente una ocupación completa de Gaza, insistiendo en que no había otra resolución a las hostilidades para satisfacer la Jerusalén Occidental.

“Van a hacer en Gaza lo que hicimos en Tokio y Berlín: tomar el lugar por la fuerza y comenzar de nuevo”, Graham dijo a fines de julio, sugiriendo que Washington, el mediador en el estancado proceso de paz de Israel-Hamas, en realidad creía que no había forma de “Para negociar el final de esta guerra” cualquiera.