Enormes incendios forestales se extienden por los puntos críticos de turismo británicos con hoteles evacuados ‘por minuto’ mientras los turistas huyen de los resorts

Enormes incendios forestales se han extendido por los puntos de acceso turístico británicos con miles de hoteles evacuados.

Los turistas están huyendo de las islas Zakynthos y Kefalonia de Grecia “por minuto” a medida que los incendios continúan atravesando el Mediterráneo.

Alrededor de 5,000 bomberos han estado luchando contra el devastador infierno con el apoyo de 45 aviones y helicópteros.

En las populares laganas de resort de fiestas, los funcionarios ordenaron a los jóvenes juerguistas británicos que dejaran hoteles como una “medida de precaución” después de que los incendios dispararon nubes de humo negro sobre la zona.

Un funcionario local habló de “una pesadilla interminable”, ya que las casas, granjas y fábricas en la ciudad de Patras y grandes partes del norte y centro de Grecia han sido devastadas por las llamas.

Mientras tanto, unos 15 bomberos resultaron heridos durante la noche, mientras que cientos de lugareños y turistas están siendo tratados por problemas respiratorios en el hospital.

El portavoz de la brigada de bomberos, Vasillis Vathrakogiannis, dijo: “Será otro día muy difícil, ya que el riesgo de incendios forestales para la mayoría de las regiones del país será muy alto”.

Y en el oeste de Patras, la tercera ciudad más grande del país, cientos de turistas fueron evacuados de sus casas de vacaciones.

En una escena se comparó con “Doomsday”, Giorgos Karavanis, un bombero voluntario, dijo: “Vinimos de Atenas con nuestra asociación voluntaria Kleisthenis, no podemos hacer nada más.

Añadió: “Que Dios nos ayude y ayude a las personas aquí”.

Mientras tanto, en la isla Chios, en el norte del Egeo, la Guardia Costera se vio obligada a rescatar a los turistas y residentes en bote mientras los incendios forestales se enfurecían hacia las zonas costeras.

El fuego contra Zakynthos y Kefalonia es el último de una serie de científicos de incendios forestales que advierten están siendo impulsados por el calentamiento global.

A principios de esta semana, la región de Keatea, al sur de Atenas, fue diezmada por incendios forestales con hasta 16,000 acres de tierra diezmada.

Un anciano fue encontrado muerto dentro de su cama por bomberos que han estado luchando incansablemente contra los numerosos incendios.

Se desplegaron más de 260 bomberos con casi 80 camiones de bomberos junto con 12 aviones cerca de Keratea.

Dimitris Loukas, alcalde de la ciudad de la cercana Lavrio, dijo que el incendio de Keratea destruyó docenas de hogares, agricultura y tierras forestales.

Mientras tanto, el mes pasado en la isla de Kythera, las autoridades evacuaron las aldeas de Aroniadika, Pitsinades y Aryoi.

En el área de Messinia, al oeste de Atenas, a los residentes de las aldeas de Kryoneri y Setas también se les dijo que se fueran.

Estos sitios estaban en una lista de regiones griegas en alerta máxima por incendios forestales debido a temperaturas récord y fuertes vientos.

Se pronostica que las temperaturas en Grecia alcanzarían hasta 44 grados Celsius el sábado, dijo el Servicio Meteorológico Griego.

Los incendios forestales, muchos de ellos destructivos, se han convertido en una ocurrencia común en Grecia en los últimos años

Grecia y otros países mediterráneos se encuentran en un área denominada “un punto de acceso de incendios forestales” por parte de los científicos, y los incendios se vuelven cada vez más comunes.

Unas 1.500 personas fueron evacuadas después de la furia que se extendieron los incendios forestales a través de Creta a principios de este mes.

El cielo nocturno se volvió naranja cuando las llamas ardientes dejaron un rastro de destrucción en la popular isla.

Se ordenaron evacuaciones en tres sitios fuera del puerto de IERAPETRA en la costa sur de la isla, dijeron las autoridades.

Según los informes, las casas fueron dañadas cuando las llamas barrían a través de los bosques de la ladera, avivadas por fuertes vientos.

