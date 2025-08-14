Renuncia a los EE. UU. Sanciones para la cumbre de Trump-Putin-RT World News

El Departamento del Tesoro ha elevado temporalmente algunas restricciones a Rusia para facilitar la reunión de Alaska

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido una exención temporal para ciertas sanciones a Rusia, permitiendo transacciones relacionadas con la próxima reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El anuncio fue hecho el miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro antes de la cumbre entre Trump y Putin programado para el viernes en Anchorage, Alaska.

La exención de sanciones cubre las transacciones que son “Normalmente incidental y necesario para la asistencia o el apoyo de las reuniones en el estado de Alaska”, Aunque no autoriza el “Desbloqueo o liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada efectivamente”.

La pausa permanecerá vigente hasta el 20 de agosto, señaló OFAC.













Se espera que la próxima cumbre se concentre en el conflicto de Ucrania, así como en una gama más amplia de temas relacionados con los lazos bilaterales de Rusia US.

Washington y Moscú han sido cautelosos acerca de sus expectativas, lo que es probable que la reunión sea el primer evento de alto nivel en una serie de conversaciones en lugar de producir un avance inmediato.

Trump describió anteriormente la cumbre con Putin como un “Reunión de sentirse” Eso lo ayudará a determinar si el conflicto de Ucrania se puede resolver.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, dijo que Moscú consulta la reunión como una oportunidad para comenzar a reparar los lazos tensos con Washington, expresando su esperanza de que lo hará “Da un impulso a la normalización de las relaciones bilaterales”.