Rusia y América intercambiaron amenazas nucleares veladas ayer antes de las conversaciones de enfrentamiento entre sus dos líderes sobre la guerra en Ucrania.

En una base aérea británica utilizada por los bombarderos nucleares estadounidenses, el vicepresidente JD Vance advirtió que la paz solo era posible si los “malos” tenían miedo a Estados Unidos.

Viene cuando Rusia y los Estados Unidos están considerando una ocupación de Ucrania al estilo de Cisjordania para asegurar una tregua, según informa, ya que los líderes de Zelensky y Euro tienen conversaciones de emergencia.

Según los planes esbozados, Rusia tendría un control militar y económico de las partes ocupadas de Ucrania a través de un organismo rector dedicado, informa los Times.

Las fronteras oficiales de Ucrania no se movieron, pero el Kremlin tiraba de las cuerdas en las regiones que ha deslizado.

Aparentemente, Witkoff apoyó el plan, que los estadounidenses creen que ofrece una solución a la ley ucraniana que prohíbe renunciar a la tierra sin un referéndum nacional.

Mientras tanto, se anunció que los ejercicios conjuntos que se realizarán por las tropas rusas y bielorrusas incluirán simulacros de armas nucleares.

Los juegos de guerra diplomáticos se produjeron cuando el presidente Donald Trump se prepara para satisfacer el Vladimir Putin de Rusia en el estado de EE. UU. Alaska mañana.

Trump advirtió ayer que habría “consecuencias muy graves” si Putin no está de acuerdo con un alto el fuego.

Habló después de una videollamada con líderes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro Sir Keir Starmer.

Los jefes políticos de Europa también prometieron golpear a Tyrant Putin con más sanciones si las conversaciones fallan.

Vance, en Gran Bretaña de vacaciones, se dirigió ayer a los aviadores estadounidenses en la RAF Fairford, Gloucs.

La base se usa rutinariamente como un puesto de puesta en escena por los bombarderos nucleares estadounidenses.

Él dijo: “Es imposible llevar la paz a cualquier lugar a menos que los malos estén preocupados de tener una buena fuerza aérea y un buen ejército para respaldar la paz para empezar.

“Usted hace posible que nos logremos los objetivos del presidente a través de la negociación.

“Usted hace posible que vayamos a una habitación y digamos: ‘Sí, queremos paz, sí, queremos trabajar juntos, sí, queremos poner fin a este terrible conflicto, pero también tenemos algunos grandes aviadores’.

La reunión 1 a 1 de Trump & Putin es un “ejercicio de escucha”, dice que “Vlad quiere que Ucrania se retire para el alto el fuego”

“El hecho de que la gente te tenga miedo es la razón por la que podemos hacer lo que hacemos como administración”.

Una fuente de defensa británica dijo anoche: “Es la teoría del gran palo. Es la disuasión, no me jodas porque te joderé más.

“Si no podemos terminar ese mensaje, entonces fallamos”.

La paz no es posible a menos que los malos teman que tengas un infierno militar JD Vance

Las advertencias del Sr. Vance se produjeron cuando Bielorrusia anunció que celebrará simulacros nucleares con Rusia.

El ministro de Defensa, Viktor Khrenin, dijo que sus tropas entrenarían para el despliegue de armas nucleares.

Khrenin dijo que los simulacros eran “predominantemente disuasión estratégica”, pero agregó: “Deberíamos estar listos para todo”.

El presidente Trump ha minimizado las expectativas de un avance, diciendo que su reunión con Putin fue simplemente para obtener la mentira de la tierra.

También promocionó la posibilidad de una segunda reunión para incluir a Zelensky, quien ha sido congelado fuera de las conversaciones de paz.

Zelensky, quien estaba en Berlín para la videoconferencia ayer, advirtió que Putin estaba faroleando la paz después de los avances militares rusos en el este de Ucrania.

El Sr. Zelensky insistió en América, Ucrania y los aliados, todos quieren “paz en Ucrania, paz en Europa”.

Putin no quiere paz, quiere ocupar nuestro país Zelensky

Pero declaró: “Putin está faroleando, está tratando de empujar hacia todo el frente.

“Putin no quiere paz, quiere ocupar nuestro país”.

Y repitió más presión económica sobre Moscú, diciendo: “En realidad, las sanciones son muy efectivas y están lastimando a la economía militar rusa”.

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú advirtió “cualquier intento de nuestra propiedad dará como resultado una respuesta dolorosa”.

La “Coalición de los Willing” de Europa ha exigido un alto el fuego, las sanciones más fuertes y las “garantías de seguridad robustas y creíbles” de que Ucrania no perderá ningún territorio.

Pero Rusia quiere mantener la tierra que ha incautado para poner fin al conflicto.

En un comunicado, Sir Keir insistió en que el apoyo del Reino Unido a Ucrania es “inquebrantable”.

Anteriormente prometió enviar tropas británicas de mantenimiento de la paz a Ucrania.

Su portavoz dijo que los líderes de Europa agradecieron al presidente Trump por sus “esfuerzos para llevar a Putin a la mesa en busca de un alto el fuego para terminar con el derramamiento de sangre en curso”.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo que Europa y Estados Unidos deben “aumentar la presión” sobre Rusia si las conversaciones de paz fallan.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo “la pelota ahora está en la corte de Putin”.

Pero el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, creó que invitar a Putin a los Estados Unidos fue “una gran victoria” para el tirano.

Él dijo: “Es un líder deshonesto de un estado de paria y será bienvenido a los Estados Unidos”.