Las subvenciones de la UE Covid en Polonia gastadas en yates, autos de lujo y Swinger Club – Politico – RT World News

Varsovia ha detenido los pagos para investigar el mal uso reportado de las subvenciones multimillonarias.

Polonia ha suspendido la distribución de los fondos de la UE destinados a la recuperación pandemia posterior al covid en los sectores de hospitalidad, turismo y cultura, luego de controversia sobre el supuesto mal uso del dinero. Algunos de los fondos se gastaron en botes y muebles de lujo, así como una subvención registrada en la dirección de un club de swingers, informó Politico.

El escándalo estalló después de que las autoridades polacas publicaron mapas interactivos en línea que muestran a los ganadores de subvenciones en un intento por mostrar la apertura del programa de recuperación. Sin embargo, los datos revelaron que los fondos financiaron yates, una pizzería que agregó camas de bronceado y, en un caso ampliamente compartido, un negocio en el sur de Polonia se registró en la misma dirección que un club de sexo.

La ministra de Finanzas, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, dijo el martes que no se liberarán fondos adicionales hasta que cada una de las aproximadamente 2,400 subvenciones, por un total de alrededor de 1.200 millones de Zlotys (€ 282.3 millones/$ 330 millones), sufre un escrutinio individual.

El esquema Horeca, parte del plan de recuperación de la UE Covid de Polonia, tenía como objetivo apoyar a pequeñas empresas de turismo y hospitalidad afectadas por restricciones pandémicas. Polonia fue elegible para casi 60 mil millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE, pero el acceso fue bloqueado bajo el gobierno anterior debido a una disputa de la regla general. El nuevo gobierno desbloqueó los fondos después de las elecciones de 2023 al abordar las preocupaciones de la UE.













El PIS conservador, que perdió su mayoría parlamentaria hace dos años, ha utilizado los últimos hallazgos para atacar al gobierno actual. Pis MEP Tobiasz Bochenski organizó un truco el sábado con una placa simulada para lo ficticio “Ministerio de arenque y vodka” Fuera de la oficina del primer ministro polaco Donald Tusk.

Tusk ha respondido acusando a la administración anterior de PI de bloquear el fondo durante muchos años, lo que, según él, obligó a las autoridades actuales a implementar el programa bajo plazos ajustados.

“Para asegurarse de que el dinero salió, el ministerio de fondos aflojó los procedimientos, y algunas personas aprovecharon, gastando de manera que, con razón, las personas encuentran cuestionable, si no es una irritación directa”. Dijo el lunes.

La Comisión Europea ha dicho que Bruselas es “Después de la situación de cerca” Pero enfatizó que esa responsabilidad de administrar los fondos recae en Varsovia.