Kremlin ha confirmado los detalles clave de las crujientes conversaciones de Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

Se ha acordado un programa para la Cumbre de la Paz entre los dos líderes que podrían decidir el destino de Ucrania.

4 Según los informes, Trump planea hacer una oferta de bombas a Vladimir Putin para descifrar un acuerdo de alto el fuego Crédito: Reuters

4 La base de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, ha sido nombrada como escenario para la reunión de Trump con Putin Crédito: DVIDS

El asistente de Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que será una reunión individual en la que se discutirán “asuntos sensibles”.

La cumbre se llevará a cabo en Base Elmendorf-Richardson en Alaska el viernes.

La agencia de noticias estatal rusa Tass reveló que la reunión comenzará a las 11.30 a.m. hora de Alaska (8.30 p.m. del Reino Unido).

Las conversaciones de Crunch serán seguidas por una conferencia de prensa conjunta por ambos líderes.

El tema central de la reunión será la crisis de Ucrania, pero la pareja también discutirá la cooperación económica y económica, agregó Ushakov.

Trump y Putin también tendrán una reunión más amplia con delegaciones de Washington y Moscú.

También asistirán a un desayuno en funcionamiento.

Se dice que Don, que se asigna como un gran comerciante, planea presentar un acuerdo de dinero para atraer a Putin de sanciones a la realización de la paz.

El acuerdo incluirá abrir los recursos naturales de Alaska a Moscú y levantar algunas de las sanciones estadounidenses a la industria de la aviación de Rusia, El telégrafo reveló.

Las propuestas también incluyen dar acceso a Putin a los minerales de tierras raras en los territorios ucranianos actualmente ocupados por Rusia.

Aparentemente, Trump está apostando por la economía actual de Rusia, que ha sido afectada por las sanciones globales desde que lanzó su invasión ilegal de Ucrania.

Según los informes, Viene cuando Moscú y Washington están considerando una ocupación de Ucrania al estilo de Cisjordania para asegurar una tregua.

Dentro de la remota base de hielo de Alaska, donde Trump y Putin se enfrentan en el enfrentamiento crucial de la Guerra de Ucrania

Según los planes esbozados, Rusia tendría un control militar y económico de las partes ocupadas de Ucrania a través de un organismo rector dedicado, informa los Times.

Las fronteras oficiales de Ucrania no se movieron, pero el Kremlin tiraba de las cuerdas en las regiones que ha deslizado.

Aparentemente, Witkoff apoyó el plan, que los estadounidenses creen que ofrece una solución a la ley ucraniana que prohíbe renunciar a la tierra sin un referéndum nacional.

Trump advirtió que habría “consecuencias muy graves” si Putin no acepta un alto el fuego.

Ayer, habló después de una videollamada con líderes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro Sir Keir Starmer.

Zelensky dijo el 12 de agosto que Putin puede desplegar miles de tropas más para continuar atacando a Ucrania y tomar más tierras.

El mayor general Vadym Skibitskyi, subdirector de inteligencia ucraniana (Gur), dijo que Rusia planea continuar su ataque

Dijo que Rusia está aumentando la producción de drones de largo alcance para llevar a cabo futuras huelgas en el fondo de Ucrania

Todo viene cuando Rusia parece estar preparándose para probar su nuevo misil de crucero con energía nuclear con armas nucleares, según investigadores estadounidenses y una fuente de seguridad occidental.

Las imágenes satelitales muestran un aumento en el personal, el equipo militar, los barcos y los aviones asociados con pruebas anteriores del 9m730 Burevestnik.

