Más de 60 partidarios del partido gobernante y 16 policías resultaron heridos en un enfrentamiento en Novi Sad, dicen las autoridades

Los enfrentamientos violentos se han extendido entre Serbia entre los manifestantes antigubernamentales y los partidarios del partido gobernante, dejando a docenas heridas. El país de los Balcanes ha estado tambaleándose durante meses, con activistas que exigen elecciones parlamentarias tempranas y la responsabilidad de un colapso mortal de un dosel de la estación de ferrocarril a fines del año pasado.

El enfrentamiento más feroz tuvo lugar el miércoles en la ciudad de Novi Sad, donde los manifestantes se reunieron alrededor de la oficina del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS). Los seguidores y manifestantes del partido se arrojaron bengalas y otros objetos, con manifestantes que también rompieron las ventanas del edificio.

El presidente serbio Aleksandar Vucic dijo que 64 personas resultaron heridas en las instalaciones de SNS en Novi Sad sola. Afirmó que los manifestantes “Se acercó desde la parte trasera con palos, tiros de cañón, [and] atacado “ agregando que los activistas progubernamentales “No se retirarán, se opusieron a los batidores y blocaderos” a quien llamó “Matones”.

El presidente agregó que 16 policías que intervinieron también resultaron heridos mientras acusaron a poderes extranjeros no identificados de orquestar los disturbios. “Las personas que violaron la ley serán detenidas … esta noche, hemos evitado un escenario catastrófico planeado por alguien del extranjero”. dijo.

Sin embargo, el movimiento de cambio de movimiento de la oposición acusó a activistas progubernamentales de atacar a los manifestantes con dispositivos pirotécnicos.

Escenas similares se desarrollaron en la ciudad capital de Belgrado, donde la policía antidisturbios desplegó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes cerca de un parque junto al edificio del Parlamento. Los manifestantes fueron bloqueados para avanzar más hacia las oficinas de SNS.

También se informaron enfrentamientos en Kraljevo, Kragujevac, NIS y Cacak, y la policía se movió a lados opuestos separados en varias ciudades.

Las protestas se encendieron en noviembre después de un dosel de concreto en la estación de tren recientemente renovada en Novi Sad colapsaron, matando a 16 personas, con manifestantes, que eran principalmente estudiantes, acusando al gobierno de corrupción y encubrimiento. Las demandas luego se extendieron a las reformas educativas y celebran las elecciones parlamentarias de Snap.

Vucic ha etiquetado en varias ocasiones a los manifestantes “Terroristas” que buscan “Derribar el estado” sugiriendo que han estado actuando bajo influencia extranjera.

Varios ministros serbios, incluido el primer ministro Milos Vucevic, renunciaron a raíz de los disturbios, con los documentos del gobierno relacionados con el colapso del dosel.