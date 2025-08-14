Como uno de los hombres más poderosos de la Tierra, su séquito de seguridad hará cualquier cosa para salvar su vida de los posibles asesinos sedientos de sangre.

Se espera que Vladimir Putin esté rodeado de agentes del Servicio Secreto de alto perfil como déspota con una orden de arresto internacional que salga de Rusia.

10 El presidente ruso, Vladimir Putin, rodeado por sus guardaespaldas, deja el auto Crédito: Getty

10 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rodeado de guardaespaldas, mientras abandona la cumbre de Europa-Asia en 2014 Crédito: Reuters

10 Metílote nuclear ruso se muestra por primera vez en la televisión estatal Crédito: Wikipedia

Los ojos del mundo estarán en Alaska el viernes, ya que los líderes de las dos superpotencias se sientan para un enfrentamiento que decidirá el destino de Ucrania.

Trump y Putin lo harán sentarse “uno a uno” en la base Elmendorf-Richardson en Alaska.

El Kremlin Detalles clave confirmados de las conversaciones de crujidos – Con el lanzamiento de la enfrentamiento a las 11.30 a.m. hora de Alaska (8.30 p.m., hora del Reino Unido).

Putin, que rara vez ha puesto un pie en un país extranjero desde que comenzó su invasión de Ucrania en 2023, estará rodeado por sus guardaespaldas altamente capacitados para garantizar la máxima protección.

Se dice que el ex agente de la KGB, que ha estado gobernando Rusia durante 25 años, está obsesionado con su seguridad.

Un funcionario ruso que asistió al desfile del Día de la Victoria el 9 de mayo le dijo al Moscú Times: “El Kremlin toma muy en serio la seguridad de Vladimir Putin. Está protegido por todo un ejército de guardias visibles e invisibles”.

Se dice que los miembros del equipo de seguridad de Putin, que se hacen llamar sus “mosqueteros”, son de una unidad especial dentro del Servicio de Protección Federal de Rusia (FSO), Según el economista.

Entre las muchas cosas que se espera que lleven se encuentran varias maletas, pero no son equipaje ordinario.

Cada uno viene con una protección a prueba de balas que se puede usar como escudo en caso de que se disparen a Putin.

Se dice que uno de ellos es una “maleta de caca”, que se usa para recolectar sus heces y orina y devolverlos a Moscú.

Dentro de la remota base de hielo de Alaska, donde Trump y Putin se enfrentan en el enfrentamiento crucial de la Guerra de Ucrania

Revista francesa Partido de París Afirmó que la extraña práctica se observó por primera vez en 2017 durante una visita estatal a Francia.

Se cree que Putin, que a lo largo de los años ha estado en el Centro de Rumores de Salud, no quiere que los extraños conozcan su condición física, que podría estudiarse utilizando su cuestión fecal.

En 2019, un video extraño mostró que Paranoide Vlad fue acompañado al baño por seis guardaespaldas masculinos durante las conversaciones de paz de Ucrania en el Palacio Elysee de París.

A Putin también le gusta llevar su temido maletín nuclear denominado “Cheget”.

Desarrollado durante la década de 1980 para la KGB soviética, se decía que las versiones anteriores de estos tenían una carga explosiva de un kilotón, equivalente a mil toneladas de TNT.

Eso es suficiente para destruir todo dentro de un radio de media milla.

Se cree que la versión actual actúa como un dispositivo de comunicación, transmitiendo órdenes de lanzar un ataque nuclear.

Con solo presionar un botón, tél Personal general en Moscú recibe la señal e inicia el Ataque nuclear.

10 El guardaespaldas del presidente ruso Vladimir Putin con maletas especiales Crédito: EPA

10 El déspota siempre se muestra con maletas cercanas a él cada vez que sale en público Crédito: EPA

Mientras tanto, se dice que los guardaespaldas de Putin están seleccionados para las cualidades que incluyen “psicología operativa”, fuerza física y mental extrema y la capacidad de resistir cualquier clima.

Están equipados con una pistola Vektor SR-1 que dijo que puede disparar balas perforadoras.

Antes de que Putin viaja, sus agentes exploran su destino con meses de anticipación.

Los dispositivos de jamming se instalan para evitar la detonación remota de bombas, y los técnicos calificados llevan a cabo una vigilancia electrónica con dispositivos digitales.

En el camino, Putin monta en medio de un convoy de furgonetas fuertemente blindadas.

Se dice que están llenos de personal militar especial que transporta AK-47, lanzadores de granadas antitanque y misiles antiaéreos portátiles, informó el New York Post.

Se dice que la cumbre del viernes tiene un anillo de seguridad de acero, compuesto por agentes especiales rusos y estadounidenses.

La base, cerca de Anchorage, se eriza con tropas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines, así como a los guardias y reservas nacionales.

10 La base de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, ha sido nombrada como escenario para la reunión de Trump con Putin Crédito: DVIDS

10 Trump y Putin reducirán la pista militar masiva el viernes Crédito: DVIDS/USAF Airman de primera clase Mario Calabro

10 Trump y Putin se sentarán a lo que la Casa Blanca llama un “ejercicio de escucha” Crédito: Reuters

En total, más de 32,000 personal militar y sus familias viven allí, el diez por ciento de la población de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, junto con osos grizzly, alces y lobos.

Jugó un papel “particularmente importante” en la defensa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, según la Biblioteca del Congreso.

Aparentemente, la Casa Blanca quería evitar la vista de que un líder ruso fuera bienvenido en un entorno militar estadounidense, pero concluyó que no había otra opción.

Según los informes, Elmendorf-Richardson se considera el único sitio en Alaska que podría bloquearse al nivel requerido de seguridad para la reunión de alto riesgo.

Putin volará las nueve horas desde Moscú y Trump las siete horas y media de Washington, con un amplio espacio en la pista para ambos aviones presidenciales.