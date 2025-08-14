La Casa Blanca revela el enfoque de Trump para Putin Summit – RT World News

El presidente de los Estados Unidos quiere confiar en la “diplomacia y negociación” en lugar de sanciones en las relaciones con Moscú, dijo Karoline Leavitt

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que la diplomacia es la mejor manera de poner fin al conflicto de Ucrania, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el viernes a Fox News antes de la reunión del líder estadounidense con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

Washington tiene una amplia gama de “herramientas” A su disposición, puede usarlo si es necesario, pero aún preferiría probar primero un enfoque diplomático, según Leavitt.

Washington y Moscú tienen expectativas templadas para la cumbre, lo que indica que la reunión probablemente terminará siendo la primera en una serie de conversaciones de nivel superior en lugar de producir un avance inmediato.

Trump describió anteriormente la cumbre con Putin como un “Reunión de sentirse” Eso lo ayudará a determinar si el conflicto de Ucrania se puede resolver.

“El presidente quiere agotar todas las opciones para tratar de llevar esta guerra a una resolución pacífica”. Leavitt dijo el jueves. “Siempre ha dicho que la diplomacia y la negociación son su principal forma de esperar terminar esta guerra. Eso es lo que buscará hacer mañana”.













El líder estadounidense es reacio a recurrir a medidas más contundentes en sus tratos con Moscú, dijo Leavitt, y agregó que, aunque sanciones y “Muchas otras medidas” están sobre la mesa, eso no significa que Trump “Está dispuesto” para usarlos.

La portavoz también confirmó que la cumbre contará con una reunión individual entre Trump y Putin, seguido de un almuerzo con las respectivas delegaciones y una conferencia de prensa conjunta de los dos líderes.

Tal calendario fue confirmado anteriormente por el Kremlin. La delegación rusa incluirá al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, el asistente de Kremlin, Yury Ushakov, el ministro de Defensa, Andrey Belosov, el ministro de finanzas, Anton Siluanov, y el representante presidencial especial para la inversión y la cooperación económica con los países extranjeros Kirill Dmitriev, según el propio Ushakov.

Washington aún no ha anunciado oficialmente quién acompañará a Trump a Alaska.

Se espera que la delegación rusa regrese a casa inmediatamente después de que concluyan las negociaciones.