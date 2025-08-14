Momento aterrador Boeing 747 Wing se estrella contra la pista durante el desembarco de typhoon enviando chispas volando

Este es el momento horrible que un ala Boeing 747 se estrella contra la pista que envía ráfagas de chispas al aire.

El vuelo de UPS Cargo 5×61 intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Taipei Taoyuan de Taiwán ayer cuando fue golpeado por un vicioso tifón.

El Jumbo Jet, registrado N613UP, intentó aterrizar tres veces antes de finalmente aterrizar en la pista.

Había salido del Aeropuerto Internacional Hong Kond-Chek Lap Kok (HKG) justo antes de las 10 a.m., hora del Reino Unido.

Las imágenes dramáticas mostraron el avión que se sacudió de lado a lado mientras descendía, antes de volar mientras se desaceleraba.

Su ala derecha luego rascó el suelo enviando una ráfaga de chispas al aire.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el avión completó su lanzamiento sin lesiones reportadas.

Sin embargo, sostuvo graves daños a su góndola, y las autoridades han lanzado una investigación sobre el incidente.

Un informe de incidente de la Red de Seguridad de Aviación declaró: “UPS Flight 5×61, un Boeing 747-8F, sufrió una cápsula de motor durante un desembarco nocturno en la pista 05L en el Aeropuerto Internacional Taipei-Taiwan Taoyuan (TPE).

“En el momento de la llegada, se informaron fuertes vientos de ráfagas con un costo asociado con Typhoon Podul en TPE. A las 11:20 UTC, el vuelo abortó el enfoque de la pista 05L y ejecutó una vuelta. El avión estaba posicionado para otro enfoque, que también fue abortado.

“A las 12:08 UTC, el avión aterrizó después del tercer enfoque y se convirtió en el delantal. Fotos después de que el incidente muestra que una cubierta se había separado del motor”.

Esto se produce cuando cientos de vuelos fueron cancelados en Taiwán esta semana debido al Typhoon Podul, que se extendió por la región sur del país.

Se informó que las velocidades del viento de más de 190 kmm, lo que resultó en que más de 8,000 residentes fueron evacuados de su casas en ocho ciudades.

Se han reportado más de 110 lesiones y una persona permanece desaparecida.

Los vientos fuertes han sido durante mucho tiempo la pesadilla de un piloto. En Madeira, los aterrizajes tambaleantes son demasiado familiares gracias a la isla notoriamente ventosa clima.

Incluso ha sido nombrado como uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, aunque los accidentes son raros.

El video de principios de este mes mostró que el Marabu Airlines A320 fue arrojado como un juguete cuando llegó a aterrizar en el aeropuerto.

El momento del corazón vio el avión de lado a lado por fuertes ráfagas de viento mientras intentaba aterrizar.

En las imágenes de mordeduras de uñas, una pasajera puede ser gritando por encima: “Va a caer en la parte superior del camión, se estrellará”.

Más tarde puede ser escuchada gritando: “¡Dios mío, ¡qué increíble! ¡Qué suerte!”