Trump dice que la reunión de Putin de una de cada cuatro casos fracasará: RT World News

El presidente de los Estados Unidos discutirá el conflicto de Ucrania con su homólogo ruso en Alaska el viernes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estimado que su próxima reunión con la homólogo ruso Vladimir Putin tiene un 25% de posibilidades de fallar.

Se espera que la cumbre, que tendrá lugar el viernes en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, se centra principalmente en seguir un acuerdo para el conflicto de Ucrania.

Cuando se le preguntó durante una entrevista con Fox News Radio el jueves si la reunión tiene la posibilidad de fallar, Trump respondió: “Sí, 25%”.

“Esta reunión establece la segunda reunión, pero hay un 25% de posibilidades de que esta reunión no sea una reunión exitosa”. dijo.

El presidente dijo que esperaba que las conversaciones allanen el camino para una reunión posterior entre Putin y Vladimir Zelensky de Ucrania. Una segunda reunión hipotética sería “Extremadamente importante” Como probablemente sería central hablar sobre hacer un acuerdo de paz que involucre swaps de tierras, argumentó Trump.













A principios de esta semana, Trump insinuó que cualquier solución potencial al conflicto de Ucrania involucraría intercambios territoriales.

“Habrá algunos intercambios de tierra” Dijo en una sesión de preguntas y respuestas en Washington el lunes.

Moscú indicó anteriormente que había recibido un “Oferta aceptable” Desde Washington a través de EE. UU. Enviado especial Steve Witkoff durante sus conversaciones con Putin la semana pasada.

La visita de Witkoff fue “productivo” y sentó las bases para la cumbre de Alaska, dijo el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Putin ha dicho que la administración Trump está haciendo “Esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades” en Ucrania. Washington también está trabajando para “Cree las condiciones de paz a largo plazo entre nuestros países y en Europa, y en el mundo en su conjunto”, El presidente ruso dijo en una reunión con altos funcionarios el jueves.