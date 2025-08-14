Al menos 56 muertos y docenas desaparecen después de que las inundaciones repentinas del Himalaya se extienden a través de las ciudades dejándolos cubiertos de barro

Al menos 56 personas han sido asesinadas y faltan docenas más después de que las inundaciones repentinas atravesaron una remota aldea del Himalaya en Cachemira controlada por los indios.

Las autoridades dijeron que las lluvias repentinas y torrenciales provocaron el desastre en Chasoti, Jammu y Cachemira, la última parada accesible para el vehículo en la popular ruta de peregrinación al templo Machail Mata.

8 Un edificio dañado en inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales en Cachemira controlada por la India Crédito: AP

8 La gente evacúa un pueblo después de una fuerte lluvia mortal en Kishtwar Crédito: Reuters

8 Una persona lesionada está siendo llevada a una camilla a un hospital desde el sitio de una alimentación de flash en un pueblo en el distrito de Kishtwar Crédito: AFP

La inundación llegó a las 11.30 a.m. hora local el jueves, destruyendo la cocina principal de la comunidad, donde se reunieron más de 200 peregrinos para el almuerzo, así como un poste de seguridad, automóviles y motocicletas.

“Una gran cantidad de peregrinos se habían reunido para el almuerzo y fueron arrastrados”, dijo un funcionario a Reuters.

Las estimaciones iniciales sugieren que al menos 80 personas permanecen desaparecidas, con más temidos atrapados bajo escombros, Sky News informes.

Los equipos de rescate han traído a un lugar a salvo de alrededor de 200 personas, pero al menos 50 de ellas están gravemente heridas y reciben tratamiento en los hospitales locales.

“Los equipos de la Fuerza Aérea del Ejército también se han activado. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha”, dijo Ramesh Kumar, comisionado divisional del distrito de Kishtwar.

El residente local Abdul Majeed Bicichoo, de 75 años, dijo que vio los cuerpos de ocho personas sacados del lodo.

Chasoti, dijo, se había convertido en una “visión de una devastación completa de todos los lados”.

Añadió: “Fue desgarrador y una vista insoportable. No he visto este tipo de destrucción de la vida y la propiedad en mi vida”.

Las imágenes mostraron peregrinos aterrorizados que vadean a través del aumento del agua a medida que avanzaba en el pueblo.

La peregrinación, que comenzó en julio y debía finalizar el 5 de septiembre, ahora ha sido suspendida.

8 Las casas y los autos fueron arrastrados por las aguas fangosas

8 Todavía se reportan al menos 80 personas desaparecidas

El viceministro de ciencias y tecnología de la India, Jitendra Singh, confirmó que las inundaciones fueron causadas por un burbujo de nubes, un aguacero repentino de más de 100 mm de lluvia en una hora, lo que se está volviendo cada vez más común en el Himalaya.

Omar Abdullah, primer ministro de Jammu y Cachemira, dijo en X: “La noticia es la información sombría y precisa y verificada del área golpeada por el Cloudburst es lento para llegar”.

El primer ministro Narendra Modi dijo que “la situación está siendo monitoreada de cerca” y ofreció sus oraciones a “todos los afectados por la nube y las inundaciones”.

La tragedia se produce poco más de una semana después de que un diluvio similar borró una aldea entera en el estado de Uttarakhand de la India.

Mientras tanto, en China, las inundaciones récord han matado al menos a 38 personas y han forzado a más de 80,000 de sus hogares.

Los aguaceros torrenciales maltrataron las franjas del norte de China a fines de julio, incluida la capital Beijing, en lo que los lugareños describieron como un diluvio de “una vez en cien años”.

8 Las inundaciones repentinas mataron al menos 56 y dejaron a docenas desaparecidas en Cachemira controlada por la India Crédito: AP

8 Los rescatistas inspeccionan el sitio de una alimentación en un pueblo en el distrito de Kishtwar Crédito: AFP

Las imágenes dramáticas mostraron calles transformadas en ríos furiosos, casas turbias de agua de inundación, autos y carreteras, y árboles desarraigados apilados en ciudades devastadas.

El distrito Miyun de Beijing, al noreste del centro de la ciudad, fue el peor golpe, con versiones en el embalse de Miyun rugiendo en sus niveles más altos desde su construcción en 1959.

Los distritos cercanos de Huairou y Fangshan también fueron inundados, mientras que más de 130 pueblos han perdido el poder.

En la vecina ciudad de Tianjin, más de 10,000 personas fueron evacuadas, y en la provincia de Hebei, un deslizamiento de tierra mató a ocho personas en una aldea cerca de Chengde, con cuatro desaparecidos.

En las redes sociales, los residentes publicaron mensajes ansiosos sobre no poder contactar a sus seres queridos en el montañoso condado de Xinglong.

El presidente chino, Xi Jinping, ha instado a los funcionarios a prepararse para los “peores escenarios” y acelerar la reubicación de los residentes en las zonas de peligro.

El gobierno ha prometido 350 millones de yuanes (£ 42 millones) para el alivio de desastres en nueve regiones afectadas, más un año de 200 millones de yuanes separados para Beijing solo.