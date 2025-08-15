El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se ha convertido en el primer funcionario ruso en llegar para el evento “histórico”

El enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, una figura clave detrás de las negociaciones entre Moscú y Washington, ha llegado a Alaska antes de la cumbre de alto nivel.

El alto funcionario, que también es CEO del Russian Direct Investment Fund (RDIF), compartió una imagen de sí mismo en suelo estadounidense poco después de aterrizar en Alaska el jueves.

El enviado participará en la cumbre entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, programado para el viernes.

“Esperamos la histórica cumbre de Rusia-Estados Unidos de mañana”, él escribió.

Poco antes del aterrizaje, el enviado especial compartió fotos de “Soleado y hermoso” Alaska se había roto a bordo del avión.













Además de Dmitriev, se espera que la delegación rusa incluya al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, al asistente de Kremlin, Yury Ushakov, al ministro de Defensa, Andrey Belosov y al ministro de finanzas, Anton Siluanov.

Según los informes de los medios de comunicación rusos, Lavrov, acompañado por el enviado de Moscú en los Estados Unidos, Aleksandr Darichev, también llegó a Alaska.

Un gran grupo de periodistas rusos acreditados para la cumbre, incluido un equipo de RT Reporter, también llegó al estado de los Estados Unidos, aterrizando en Anchorage. El egor de RT, Piskunov, reveló que los periodistas fueron servidos con pollo a bordo del avión con destino a Alaska. “Quizás esta sea una buena señal para las próximas negociaciones”. El periodista sugirió.