Momento de choque ‘Jewelery Thief’ se derriba y se pone en un estrangulador ‘Lion Killer’ por los turistas del cinturón negro en Hols Hotspot

Este es el momento sorprendente que un “ladrón de joyas” es luchado contra el suelo y sostenido en un estrangulador de “asesino de leones” por los turistas.

Los hermanos brasileños Gabriel y Gustavo Galindo entraron en acción después de escuchar los gritos de un hombre alegando que lo habían robado.

Ambos cinturones negros en Jiu -Jitsu, los hermanos rápidamente colocaron al presunto ladrón en un estrangulador “asesino de leones”, un movimiento de arte marcial popular que puede, en algunos casos, ser mortal.

Cuando la policía llegó 10 minutos más tarde para escoltar al hombre, aplausos y vítores estallaron para los dos hermanos.

Las imágenes impactantes muestran al hombre atrapado al suelo mientras intenta salir del dominio del dominio.

Según las noticias brasileñas, el presunto ladrón trató de morder a Gabriel antes de ser advertido de que se “quedara quieto” o se vaya sin brazo.

Gabriel dijo: “Lo puse en el suelo para mostrarle jiu-jitsu brasileño.

“Para entonces, ya había una multitud de personas enfurecidas con ira hacia el desafortunado hombre.

“Algunas personas enojadas comenzaron a golpearlo, pero no tenía el corazón para dejar que lo lastimaran demasiado”.

“Detuvimos el robo, enseñamos el ladrón una lección, y mantuvo a todos a salvo “.

Publicando el video en línea, Gabriel bromeó: “disfrutando de nosotros mismos en Barcelona”.

El clip ha concentrado miles de puntos de vista, con cientos felicitando a los turistas por sus esfuerzos.

Thief abordó y puso en estrangulamiento por el turista después de ‘tratar de robar cámara’

Un usuario elogió a los muchachos “campeones”, mientras que otro los coronó de los superhéroes modernos.

La pareja, que estaba en Barcelona, España, en una gira europea con su familia en ese momento, más tarde dijo que se les quedaba con una “buena historia que contar”.

Gabriel dijo: “Y volvimos a disfrutar nuestro día en Barcelona, con una gran historia que contar”.

Barcelona es conocido por sus ladrones desenfrenados que objetivo turistas desprevenidos.

Hace solo un par de meses, surgieron imágenes extraordinarias de otro turista que abordó a un ladrón al suelo y lo sostenía en un estrangulador.

Mientras tanto, en agosto, Sir Ben Ainslie fue robado en Knifepoint por su Rolex de £ 17,000 en la ciudad española.

Ainslie, de 47 años, recordó el horror cuando una pandilla lo asaltó mientras estaba a comer el sábado por la noche en Barcelona.

El ataque aterrador se desarrolló cuando salía de un restaurante, según lo informado por los medios locales. La Vanguardia.

Y el año pasado, las imágenes increíbles capturaron a un ladrón deslizando el teléfono de un turista británico justo cuando le propuso matrimonio a su novia en Barcelona.

Las imágenes mostraron a Charlie Bullock sorprendiendo a su ahora y cuando Hannah McNaghten se cae sobre una rodilla, pero el momento romántico se interrumpe a medida que se captura un matón atrapando el dispositivo.

Charlie apoyó su teléfono en la pared cuando los dos posaron para una foto fuera del famoso Arco de Triomf de Barcelona, con Hannah totalmente sin darse cuenta de lo que sucedería después.

Y en 2022, la estrella del FC del Barcelona, Robert Lewandowski, persiguió a un ladrón que robó su reloj de £ 59,000 mientras firmaba autógrafos.

Antes de una sesión de entrenamiento nocturno, el asesino a sueldo de Polonia se detuvo para saludar a los fanáticos fuera del complejo Ciutat de eSportiva del club.

Pero un ladrón astuto usó la distracción para abrir la puerta del auto de Lewandowski y hacer la pieza de tiempo de alta gama.