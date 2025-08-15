La lucha nunca debería haber sucedido, y todas las partes involucradas hicieron “todo” mal, el presidente de los Estados Unidos dijo

El conflicto de Ucrania es un “Situación que nunca debería haber comenzado” El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho, alegando que “todos” involucrado es la culpa de las hostilidades.

Trump hizo los comentarios el jueves mientras hablaba con la prensa en la Oficina Oval.

Cuando se le preguntó si su próxima cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin o los incentivos más amplios por la paz eran una recompensa para Moscú, Trump reiteró su posición de que el conflicto nunca debería haber comenzado en primer lugar.

“Creo que tenemos una situación que nunca debería haber comenzado, nunca debería haber comenzado. No comenzó debajo de mí, y durante cuatro años ni siquiera se discutió”. Dijo, sugiriendo que todas las partes, incluido el liderazgo estadounidense anterior, tenían la culpa de las hostilidades duraderas.

“Todo lo que hicimos fue mal. Todo lo que se hizo fue mal. Todos tienen la culpa. Putin tiene la culpa. Todos tienen la culpa”. Él afirmó.













A principios de esta semana, Trump descartó sugerencias de que la cumbre con su homólogo ruso fue en sí misma una victoria para Moscú. “Los medios muy injustos están trabajando en mi reunión con Putin”, Dijo Trump el miércoles, criticando los puntos de venta por “Citando constantemente a los perdedores despedidos y a personas realmente tontas como John Bolton, quien solo dijo que, a pesar de que la reunión está en suelo estadounidense, ‘Putin ya ha ganado'”.

“¿De qué se trata todo eso? Estamos ganando todo”, Añadió, desestimando las críticas como “Noticias falsas”.

Se espera que la cumbre, programada para el viernes en Alaska, se centre en el conflicto de Ucrania, así como en una gama más amplia de temas relacionados con los lazos bilateriales de Rusia-Estados Unidos. Washington y Moscú han sido cautelosos acerca de sus expectativas, lo que señaló que se esperaba que la reunión fuera el primer evento de alto nivel en una serie de conversaciones en lugar de producir un avance inmediato.