Trump y Putin se reunirán hoy en Alaska para la histórica cumbre de la Guerra de Ucrania que podría dar forma al mundo: qué esperar

Donald Trump y Vladimir Putin están a solo unas horas de celebrar una reunión histórica individual que podría dar forma a la política global.

Los ojos del mundo están a punto de Alaska hoy mientras los líderes de ambas superpotencias se preparan para sentarse en una cumbre de paz que podría decidir el destino de Ucrania.

Según los informes, Trump planea hacer una oferta de bombas para Putin para descifrar un acuerdo de alto el fuego

Docenas de civiles en Sloviansk se despertaron con sus hogares bombardeados en huelgas de aviones no tripulados rusos solo unas horas antes de la reunión

La cumbre podría marcar el comienzo del fin de la sangrienta guerra

El jueves por la tarde, Trump comparó las conversaciones de alto riesgo con un juego de ajedrez, ya que advirtió que hay una probabilidad del 25 por ciento de que pueda terminar en el fracaso.

También prometió que Putin “no va a jugar conmigo”, insistiendo en que el líder ruso “quiere un acuerdo”, pero enfrentaría consecuencias si se vuelve codicioso.

Trump y Putin se reunirán uno a uno en la base Elmendorf-Richardson cerca de Anchorage a las 11.30 a.m. hora local (8.30 p.m. del Reino Unido), bajo una seguridad extraordinaria.

Putin, que rara vez viaja al extranjero desde que lanzó su invasión a gran escala, llegará con sus temidos guardaespaldas de “mosqueteros”.

Son conocidos por venir armados con todo, desde pistolas que perforan las armaduras hasta el infame maletín nuclear, e incluso una “maleta de caca” para detener cualquier análisis de Vlad’s salud.

La base militar de la era de la Guerra Fría ha sido bloqueada por las fuerzas estadounidenses y rusas desde que se anunció la reunión la semana pasada.

Más de 32,000 tropas, defensas aéreas y sistemas electrónicos de interferencia están en su lugar esperando el enlace de hoy.

Las conversaciones de Crunch serán seguidas por una conferencia de prensa conjunta por ambos líderes.

El tema principal de la reunión será la crisis en Ucrania Con Trump presionando para llegar a un acuerdo con el Kremlin para poner fin al derramamiento de sangre.

También en la agenda estará la cooperación comercial y económica, agregó el asistente de Kremlin Yuri Ushakov.

Rusia golpea a través de Frontline y despliega 110k tropas días antes de que Don habla

Trump y Putin también tendrán una reunión más amplia con delegaciones de Washington y Moscú.

Luego asistirán a un almuerzo de trabajo con su séquito de seguridad.

Para Trump, la reunión es una oportunidad para traer la paz a la guerra. Ucrania y finalizar un conflicto que dijo que nunca habría comenzado si él fuera el presidente en 2022.

Y para Putin, la reunión decidirá cuánto territorio puede agarrar antes de terminar su sangriento asalto.

El líder ruso, que ha rechazado constantemente los llamados a un alto el fuego, dijo que quiere la paz, pero que sus demandas de terminar su invasión fueron “sin cambios”.

Un punto de conflicto importante para Moscú es la anexión de más territorio ucraniano, una de las demandas a largo plazo de Putin.

Se entiende que Trump intentará convencer a Putin de hacer las paces ofreciéndole ofertas y concesiones.

Trump y Putin se dan la mano durante una reunión en 2017

Un ataque aéreo ruso en Sloviansk, Ucrania, llegó solo unas horas antes de la reunión histórica

Aunque Washington ha dicho que no participará en ningún acuerdo sobre un acuerdo de paz final sin la participación formal de Ucrania en las negociaciones.

Trump ha insistido en que no se llegará a un acuerdo sin la bendición de Ucrania con una segunda reunión que se organizará pronto.

Insinuó una segunda ronda de conversaciones más “importante” que tuvieron lugar “muy rápido”, esta vez con Volodymyr Zelensky y “tal vez algunos líderes europeos” en la sala.

Putin ha tratado de endulzar el estado de ánimo, alabando los “esfuerzos sinceros” de Trump por la paz, incluso cuando Zelensky advierte que está “faroleando”.

Si Putin acepta un posible alto el fuego, ambos líderes llegarán a la próximo etapa de hacer la paz, donde se espera que celebren una reunión trilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Trump ha prometido “consecuencias muy graves” si este resulta ser el caso.

Zelensky, recién llegado de las reuniones con el canciller alemán Friedrich Merz y el Reino Unido PM señor Starmer de Keirha advertido que cualquier conversación sin desastre de riesgo de Ucrania.

Se dice que Don, que se asigna como un gran comerciante, planea presentar un acuerdo de dinero para atraer a Putin de sanciones a la realización de la paz.

El acuerdo incluirá abrir los recursos naturales de Alaska para Moscú y levantar algunas de las sanciones estadounidenses a la industria de la aviación de Rusia, El telégrafo reveló.

Las propuestas también incluyen dar acceso a Putin a los minerales de tierras raras en los territorios ucranianos actualmente ocupados por Rusia.

Trump aparentemente está apostando por RusiaLa economía actual, que ha sido afectada por las sanciones globales desde que lanzó su invasión ilegal de Ucrania.

También existe la posibilidad de que la reunión pueda ir al sur cuando Trump advirtió que los rusos Riesgo enfrentar “consecuencias muy graves” Si continúan bombardea Ucrania y mata a civiles inocentes.

El último encuentro cara a cara Donald Trump y Vladimir Putin se conocieron por última vez en persona en la Cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. Fue durante el primer mandato de Trump como presidente de América. La reunión es ampliamente recordada por un momento en que Trump, con una sonrisa, advirtió públicamente al líder ruso: “No se entrometan en las elecciones, por favor”. Según los informes, sus discusiones privadas mencionaron los problemas de control de armas, comercio y seguridad regional

Más que nadie, la reunión será clave para los líderes europeos que han apoyado durante mucho tiempo a Ucrania y advirtieron contra futuro Agresión rusa.

Es probable que Zelensky y los líderes europeos rechacen cualquier propuesta de asentamiento por parte de los Estados Unidos que demanden que Ucrania renuncia a más tierras.

Quieren congelar la corriente línea delantera Tal como está, regalando el territorio que ya está en poder de los rusos.

Zelensky ha reiterado que Ucrania no cedirá ningún territorio para Rusia.

Pero puede que no dependa del líder en conflicto si se le presenta una oferta de Take Its Take Its en las últimas etapas del proceso de paz.

Trump anunció el viernes que la única forma de resolver los problemas es que ambas partes acepten pérdidas de tierra.

Él dijo: “Es complicado, en realidad. Nada es fácil. Es muy complicado.

“Vamos a cambiar un poco. Habrá algún intercambio de territorios al mejoramiento de ambos”.

El presidente de MAGA dijo que intentaría devolver territorio a Ucrania.

El líder europeo se reunió con Zelensky antes de las conversaciones con Trump y Putin

Starmer habla con Zelensky en el jardín de 10 Downing Street

Don agregó: “Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado un territorio muy principal.

“Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”.

Después de que Trump realizó una llamada con los líderes europeos el jueves, el canciller alemán Friedrich Merz confirmó que Trump reafirmó que Trump no negociaría problemas territoriales con Putin.

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, no participará en ningún “esquema para swaps territorio” durante la cumbre.

La cumbre tendrá lugar en la base Elmendorf-Richardson, una de las ubicaciones más estratégicas del Ártico.

Aparte de tropas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines, así como a los guardias y reservas nacionales, es un lugar simbólico tanto para Estados Unidos como para Rusia.