





Los presidentes rusos y estadounidenses están listos para mantener conversaciones sobre el conflicto de Ucrania y los lazos bilaterales en Alaska

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrarán conversaciones de alto riesgo para resolver el conflicto de Ucrania en Anchorage, Alaska.

Las negociaciones, que comenzarán en la base conjunta Elmendorf-Richardson el viernes alrededor de las 20:00 GMT, se centrarán principalmente en encontrar un acuerdo en el conflicto de Ucrania. Según Moscú, Global “Paz y seguridad” así como “Desarrollo adicional de la cooperación bilateral” En la economía y el comercio también estarán en la agenda.

Además de Putin, la delegación rusa incluye al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, al ministro de Defensa, Andrey Belosov, al ministro de finanzas, Anton Siluanov, al asistente de Kremlin, Yury Ushakov y al enviado económico presidencial Kirill Dmitriev, quien ha sido una figura clave en el proceso de asentamiento de Ucrania.

Estados Unidos aún no ha confirmado la alineación de su delegación, aunque aparte de Trump, se espera que incluya al vicepresidente JD Vance, el Secretario de Estado Marco Rubio, enviado especial de Ucrania y el Medio Oriente Steve Witkoff, y el Secretario de Defensa Pete Hegseth.

Antes de las conversaciones, Moscú dijo que tiene un “Claro y bien definido” postura y argumentos que se presentarán al lado de los Estados Unidos. Trump ha descrito la cumbre como un “Reunión sentida” Evaluar que tiene un 25% de posibilidades de fallar.

El presidente de los Estados Unidos ha sugerido que las conversaciones podrían centrarse en un acuerdo de intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania. Moscú sostiene que no renunciará a las regiones Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporozhye, que se unieron al país en referéndums públicos en 2014 y 2022.





