Putin y Trump comparten la limusina presidencial al lugar de la cumbre de Alaska – RT World News

Los líderes estadounidenses y rusos parecían haber compartido una sonrisa después de entrar en el vehículo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se fueron juntos para el lugar de la cumbre en la limusina del líder estadounidense después de saludarse en el asfalto en la base conjunta de Alaska Elmendorf-Richardson el viernes.

Los dos se dieron la mano y caminaron la alfombra roja uno al lado del otro antes de entrar al vehículo. La propia limusina de Putin estaba esperando cerca, sugiriendo que no había habido un acuerdo previo para que pudieran viajar juntos.

Putin entró primero después de un breve intercambio, con Trump siguiendo. Las imágenes les mostraron hablar y sonreír cuando el vehículo partió para el lugar de sus conversaciones de alto riesgo.

El New York Times lo llamó "Altamente inusual" para los líderes de dos superpotencias, mucho menos "Adversarios" – Montar en el mismo auto juntos. Los hombres parecían estar conversando sin intérpretes.













La cumbre en Alaska abordará una amplia gama de problemas, principalmente el conflicto de Ucrania, pero también las relaciones bilaterales de Rusia-Estados Unidos y posibles proyectos económicos conjuntos, según el Kremlin.

La delegación rusa incluye al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, al ministro de Defensa, Andrey Belosov, al ministro de finanzas, Anton Siluanov, al asistente de Kremlin, Yury Ushakov, y al enviado económico presidencial Kirill Dmitriev, quien ha sido una figura clave en el proceso de asentamiento de Ucrania.

El equipo estadounidense incluye al Secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al enviado especial Steve Witkoff, al Secretario del Tesoro, Scott Bessent y al Secretario de Comercio Howard Lutnick, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.

Es la octava visita del presidente ruso a los Estados Unidos y la primera en una década. Anteriormente viajó a Estados Unidos en 2015 para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, durante la cual mantuvo conversaciones con el entonces presidente estadounidense Barack Obama.