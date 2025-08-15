Trump y Putin se encerraron cara a cara en la guerra en Ucrania después de que el líder estadounidense voló B2 Sig.

Donald Trump tenía un bombardero de sigilo B-2 sobre la cabeza de Vladimir Putin mientras se saludaban en Alaska para charlas de enfrentamiento.

La pareja fue encerrada anoche en negociaciones cara a cara después del sorprendente espectáculo de fuerza del presidente de los Estados Unidos.

5 Donald Trump y Vladimir Putin se dan la mano en Alaska Crédito: AFP

5 Putin se encoge de hombros con Trump cuando llega Crédito: AP

5 Trump voló un terrorista de B2 sobre la cabeza de Putin mientras se saludaban en Alaska para hablar Crédito: Getty

5 Trump saluda al presidente ruso en el asfalto en Anchorage, Alaska Crédito: AFP

Al conocer a su homólogo ruso en el asfalto en una base militar en Anchorage anoche, los estadounidenses se alinearon cuatro aviones de combate F-22 de £ 300 millones en el suelo para un histórico fotos de fotos.

Los dos presidentes tuvieron un momento solo en la limusina de Trump, apodada The Beast, antes de las conversaciones de puerta cerrada sobre el acabado de la guerra en Ucrania.

Era la primera vez en casi una década que Putin había pisado el suelo estadounidense.

Es un criminal de guerra de Wanted Internationly por su sangrienta invasión de Ucrania de tres años y medio.

El líder ruso sonrió cuando él y Trump luego posaron para los medios de comunicación del mundo.

Decluido por los periodistas sobre si estaba “listo para dejar de matar a civiles”, el tirano del Kremlin sonrió y señaló a los cielos.

En un momento, Putin le gritó a los periodistas, pero no está claro lo que dijo.

Trump también esquivó preguntas sobre cómo podría confiar en Putin.

Se agachó una reunión individual planificada con el líder ruso, en lugar de optar por reunirse junto a funcionarios, incluido su secretario de estado, Marco Rubio.

Se esperaba que los presidentes organizaran una conferencia de prensa conjunta en las primeras horas de esta mañana, después de que el Kremlin expresó deseos de conversaciones para durar hasta seis horas.

La reunión de Trump Putin estalla en el caos como bombardeo de prensa Putin con preguntas

Antes de la reunión histórica, ambas partes estaban flexionando sus músculos.

El avión ruso que voló su delegación a Alaska sirvió Chicken Kiev, el plato de ajo llamado así por la capital ucraniana.

Y los estadounidenses sirvieron waffles en Air Force One, mientras Trump advirtió a los periodistas viajeros que salería de las conversaciones si la pareja no se burlaba bien al asegurar un alto el fuego.

Putin se vio obligado a desembarcar frente a algunos de los kit militares estadounidenses más sofisticado, y fue tratado con un humillante flypast del bombardero sigiloso B-2 de EE. UU. Escoltado por los combatientes F-35.

Horas antes, el principal diplomático de Rusia, Sergei Lavrov, se convirtió en Alaska con un suéter estampado con “CCCP”, ruso para la URSS, las iniciales del imperio soviético Putin quieren reconstruir.

El veterano secretario de Asuntos Exteriores estaba vestido inusualmente casualmente en jeans y chalecos.

Franak Viacorka, un crítico de Putin de Bielorrusia, dijo que el saltador era “un claro guiño a las ambiciones imperiales del régimen de Putin”.

Él dijo: “Están atrapados en el pasado y quieren sacar a Ucrania y Bielorrusia con ellos, olvidando que somos naciones libres que nunca volverán a su ‘hermandad'”.

El colapso de la URSS condujo a 15 naciones, incluida Ucrania, obteniendo su independencia.

Pero Putin ha llamado a ese colapso la mayor tragedia del siglo XX.

Y no ha ocultado su objetivo de restaurar la grandeza de Rusia recuperando tierras.

Anton Gerashchenko, un ex Ministerio del Interior de Ucrania, dijo: “La delegación rusa está tratando de presentar la reunión de Alaska como una nueva versión de las cumbres de las superpotencias”.

Están atrapados en el pasado y quieren sacar a Ucrania y Bielorrusia con ellos, olvidando que somos naciones libres que nunca volverán a su ‘Hermandad FRANAK Viačorka, un crítico de Putin de Bielorrusia

Trump dijo que un intercambio de tierras “se discutiría” en la reunión de ayer.

Pero él insistió: “Tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión”.

Hablando en Air Force One mientras volaba de Washington DC a Alaska, dijo: “No estoy aquí para negociar para Ucrania, estoy aquí para llevarlo a la mesa”.

Y estableció los términos de las conversaciones y sus esperanzas de un alto el fuego, diciendo: “No me emocionaría si no lo entendiera”. Le dijo a Fox News: “No seré feliz si me voy sin algún tipo de alto el fuego”.

También sugirió que podría ocurrir una segunda reunión, pero solo si las conversaciones actuales no colapsaron.

El director de la CIA, John Ratcliffe, Rubio, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, el Secretario de Comercio Howard Lutnick, Howard Lutnick, Steve Witkoff, el Secretario del Tesoro, el Secretario del Tesoro, el Secretario del Tesoro, el Secretario del Tesoro,, el Secretario del Tesoro, el Secretario del Tesoro,, el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, y su enviado de la paz, Steve Witkoff, que conocieron a Putin, el Secretario de la Paz, el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, que conoció a Putin, la semana pasada.

Pero el ex general Keith Kellogg, el enviado especial de Trump para Ucrania, no parecía estar a bordo.

Trump dijo que estaba seguro de que algo bueno vendría de la reunión histórica.

Los dos presidentes han recibido muchas llamadas telefónicas, pero esta es la primera reunión cara a cara desde 2019 cuando se reunieron en una cumbre del G20.

Trump afirmó que Rusia quería “una pieza” de la riqueza de Estados Unidos y dio la bienvenida al hecho de que la delegación de Moscú incluía empresarios.

Él dijo: “Me doy cuenta de que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso es bueno.

“Me gusta eso, porque quieren hacer negocios, pero no estamos haciendo negocios hasta que nos resuelvan la guerra”.

Las conversaciones debían incluir un desayuno en funcionamiento y negociaciones de “cinco contra cinco”.

Los delegados de ambos lados estaban organizados en el campus de Anchorage de la Universidad de Alaska, ya que la mayoría de los hoteles de la ciudad se reservaron porque es la temporada máxima de turismo.

Los periodistas rusos se quejaron de que se vieron obligados a dormir en cunas en un campamento en una arena deportiva.

Kiev dijo que Rusia había lanzado casi 100 misiles y drones durante la noche, de los cuales 63 drones fueron derribados.

Y Ucrania golpeó una fábrica de pólvora, una refinería de petróleo y un barco de carga en el mar Caspio que trae piezas de drones.