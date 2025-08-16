Mira a Trump saluda a Putin cuando llega a Alaska – RT World News

La alfombra roja se ha implementado para el presidente ruso en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado personalmente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el asfalto en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. La base militar estadounidense será el lugar para la reunión de alto riesgo del viernes de los dos líderes.

Trump llegó a bordo de Air Force uno poco antes de Putin. Se exhibió un gran letrero que decía ‘Alaska 2025’ al final de la alfombra roja, mientras que cuatro chorros de combate americanos se colocaron a ambos lados de la alfombra.

Las conversaciones iniciales solo involucrarán a los presidentes y sus ayudantes, mientras que las delegaciones completas se unirán más tarde. Trump y Putin también celebrarán una conferencia de prensa conjunta después de las negociaciones.

La cumbre podría durar entre seis y siete horas, según el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov. Aunque se espera que el conflicto de Ucrania sea el tema central de la cumbre, la agenda de la reunión abarcará mucho más que eso, según Moscú.

Otros temas que los dos presidentes están programados para discutir incluyen relaciones bilaterales de Rusia-Estados Unidos, posibles proyectos económicos conjuntos y otros temas regionales e internacionales, según Peskov.

Además de Putin, la delegación rusa incluye al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, al ministro de Defensa, Andrey Belosov, al ministro de finanzas, Anton Siluanov, al asistente de Kremlin, Yury Ushakov y al enviado económico presidencial Kirill Dmitriev, quien ha sido una figura clave en el proceso de asentamiento de Ucrania.

La delegación de los Estados Unidos incluye al secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, enviado especial de Ucrania y el Medio Oriente Steve Witkoff, secretario del Tesoro Scott Bessent, Secretario de Comercio Howard Lutnick, según la secretaria de prensa de White House Caroline Leavitt.

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, también se unirá a la cumbre para una reunión y almuerzo bilateral ampliado, dijo la Casa Blanca.

Es la octava visita de Putin a los Estados Unidos y la primera en aproximadamente una década. La última vez que el presidente ruso fue en Estados Unidos fue en 2015, cuando asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y mantuvo conversaciones con el entonces presidente Barack Obama.