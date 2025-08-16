Lip Reader revela la promesa de Putin con el consejo de Trump y Don después de que los líderes aterrizaron en Alaska para enfrentarse

Un lector de labios ha revelado la promesa de Vladimir Putin a Donald Trump cuando los dos líderes se conocieron en Alaska.

El presidente de los Estados Unidos saludó a su homólogo ruso en el asfalto en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson Air Base el viernes.

La pareja se dirigió al mundo en una breve conferencia de prensa y negoció con sus equipos en privado, pero también compartieron palabras frente a cámaras que no se podían escuchar.

Ese discurso oculto puede decirnos mucho sobre la relación de su par e insinuar lo que podría estar sucediendo a puerta cerrada.

El lipador forense Nicola Hickling ahora ha revelado lo que los hombres poderosos dijeron cuando se saludaron a los aeropuertos.

Los ojos del mundo estaban en el momento en que Putin caminó hacia Trump para estrechar la mano.

Putin parecía relajado mientras caminaba por un alfombra roja Hacia Trump, dándole al líder estadounidense un pulgar hacia arriba antes de saludarlo con un cálido apretón de manos.

Trump comienza a aplaudir cuando Putin se acerca y el estadounidense dice: “Finalmente”, según Hickling.

Hickling luego dijo que cuando la pareja se dio la mano, Trump agregó: “Lo hiciste, fantástico para verte y apreciado”.

Luego, la pareja parece comenzar a hablar sobre Ucrania y la lucha de la lucha con un alto el fuego.

Putin responde en inglés, diciendo: “Gracias y tú”.

También hace una promesa de Trump: “Estoy aquí para ayudarte”.

La reunión de Trump Putin estalla en el caos como bombardeo de prensa Putin con preguntas

Trump responde: “Te ayudaré”.

Señalando hacia Trump, Putin dice: “Todo lo que necesitan es preguntar”.

Trump responde simplemente: “Está bien”.

Putin continúa: “Lo llevaré a un descanso”.

Trump responde: “Espero que lo haga”.

Volviendo hacia el vehículo, Hickling dijo que Trump sonríe y dice: “Vamos, vamos directamente al vehículo. Necesitamos avanzar, ambos prestando atención. Sé que esto es serio, es bastante largo. Qué viaje es”.

Trump saluda y dice: “Gracias”.

En el podio, Trump dice: “Gracias. Vamos a darnos la mano, da una buena impresión”.

Putin asiente de acuerdo, se la sacude la mano y dice: “Gracias”.

Luego, la pareja compartió un momento solo en la limusina presidencial de Trump, conocida como The Beast, que los llevó al lugar de la cumbre.

Luego fueron vistos cuando posaron para fotos frente a la prensa para grabar el momento histórico.

Pero el fotocall descendió al caos cuando los periodistas comenzaron a gritarle a Trump y al tirano, que no enfrenta ese tipo de oposición en Rusia.

Hickling dijo que Trump notó que Putin no estaba contento con una pregunta o un comentario hecho.

El estadounidense se inclina hacia su asistente, según el liderador, y susurra: “Me siento incómodo, necesitamos moverlos rápidamente”.

Putin luego hace una mueca después de estar en el extremo receptor del interrogatorio agresivo.

Hickling dijo que el ruso le dice a un periodista: “Usted es ignorante”.

Luego, mientras se topa con las manos en la boca para gritar sobre el caos, dice nuevamente: “Eres ignorante”.

Después de casi tres horas de conversaciones en Alaska, el presidente de los Estados Unidos dijo que la pareja “acordó algunos puntos importantes”, dijeron en una breve conferencia de prensa.

Hubo mucha adulación entre la pareja mientras hablaban frente al mundo.

El análisis de Hickling de la paja entre el par fuera del rango de los micrófonos sugiere que posiblemente podría haber una relación real entre el par, a pesar de las diferencias geopolíticas.