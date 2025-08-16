La represión del crimen de Washington de Trump hace que los wokies aullan mientras lo aprueban la ley, entonces, ¿no es hora de que lo probemos aquí?

Cuando recientemente aterricé en Estados Unidos, incluso mis amigos más correctos me llevaron a un lado con tonos silenciosos para advertir qué pedazos de la ciudad están estrictamente fuera de los límites.

Como una nueva llegada a Washington DC, inmediatamente me dijeron que me quedara en mi carril, nunca fuera a ciertos correos postales y nunca tome el metro después del atardecer.

7 El FBI ha llevado a la represión de varias agencias a limpiar las calles de Washington DC Crédito: Getty

7 Las calles de DC han sido inundadas con agentes federales, guardias nacionales y vehículos blindados. Crédito: la mega agencia

7 El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la limpieza después de que un miembro del personal de la Casa Blanca fue atacado Crédito: Getty

Por qué nunca se explicó exactamente, pero después de que un miembro del personal de la Casa Blanca adolescente fue golpeado a las 3 de la mañana a solo unas pocas calles de donde ahora vivo, no fue de decir.

Edward Coristine, de 19 años, mejor conocido por su apodo en línea “Big Balls”, alcanzó los titulares globales después de ser golpeado siete tonos del domingo por dos compañeros adolescentes en un intento de robo de autos a principios de este mes.

Como menor celebridad En la administración Trump, después de trabajar con el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk, la paliza de Big Balls se convirtió en mucho más que una estadística de delitos en una de las ciudades más peligrosas del planeta.

Donald Trump usó la imagen impactante del muchacho ensangrentado para llamar tiempo sobre la violencia desenfrenada en el icónico corazón de América.

El presidente declaró esta semana: “Estoy anunciando una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el plazo y la miseria, y peor.

Loco de drogas

“Nuestra capital ha sido superada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, que itineran turbas de juventud salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar”.

Más tarde siguió con una queja de redes sociales habituales, escribiendo: “Crimen, salvajismo, suciedad y escoria desaparecerán. ¡Haré que nuestra capital sea grande nuevamente!”

Desde entonces, las calles de DC han sido inundadas con agentes federales, guardias nacionales y vehículos que no se verían fuera de lugar en un campo de batalla.

Internet está inundado de videos de redadas, puntos de control y patrullas que han conducido a los zurdos, que en su mayoría componen esta ciudad, alrededor de la curva.

Los campamentos de sueño áspero que han surgido en ciudades de todo Occidente han sido desmantelados visiblemente, a pesar de los aullidos de los manifestantes itinerantes.

Hasta ahora, tan bien, muchos de los residentes normales y no pertenecidos han dicho.

¿Pero sabes lo que realmente lleva la galleta? Esos mismos tipos correctos que tienen sus reglas sobre dónde nunca pasear son los mismos que dicen que el presidente ha sobrepasado la marca, exagerada, está jugando un juego político o, entre los más histéricos, se desliza en el fascismo total.

Gente mejor que vive en lindo Los bits de la ciudad se convierten en líricos sobre lo grandes que son las cosas y cómo todo es un gran truco.

Sin embargo, son los mismos que sombrean partes del mapa, con señales de advertencia, a los recién llegados.

Debido a que personalmente pueden no haber sido víctimas del crimen, todo es claramente tickety-boo.

Todos conocen a alguien que ha sido testigo de algo impactante, o que tuviera su propio auto en la que se reveló o se convirtió en la vista gorda ante una locura de drogas en su caminata al trabajo. Harry Cole

Pero profundizar un poco y todos tienen una historia diferente que contar.

Todos conocen a alguien que ha sido testigo de algo impactante, o que tuviera su propio automóvil en el que se me dio la vista o la vista gorda ante una locura de drogas en su caminata al trabajo.

Los enemigos políticos de Trump han entrado directamente en otra de sus trampas, mientras defienden los derechos de los criminales violentos y los jóvenes alimentados por pandillas para que deambulen y se tambaleen en las calles a voluntad.

7 Las agencias de aplicación de la ley están siguiendo las instrucciones de Trump para tomar medidas difíciles Crédito: Getty

7 Los críticos del presidente afirman que el enfoque es demasiado pesado y se dirige a los vulnerables Crédito: Reuters

Con él aprovechando el control de las estructuras policiales locales y desplegar poderes federales, los demócratas advierten que las acciones del presidente en la capital son una mera obertura por una acción similar en Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Pero la mayoría de los residentes respetuosos de la ley parecen notablemente inmutados por todo, o dan la bienvenida activamente a alguien que finalmente se agarra.

Mientras que la fila continúa en las redes estadounidenses sobre si el crimen realmente está cayendo en DC, si las tasas de asesinatos han caído, o si el número de tiroteos y robos de automóviles se han desplomado desde la pandemia, la mayoría gente normal Me he conocido no me molesta al ver algo que finalmente se está haciendo.

Se tienen los mismos argumentos en Londres y Washington. Sin embargo, seguramente es hora de hacer algo al respecto en lugar de enterrar nuestras cabezas en la arena Harry Cole

Lo que me hizo pensar. Si un amigo estadounidense estaba aterrizando en Gran Bretaña, les daría la misma sesión informativa, que fragmentos de la ciudad para evitar, donde nunca sacar su teléfono y por qué es mejor no hablar con Nutters en los autobuses.

Se tienen los mismos argumentos en Londres y Washington. Sin embargo, seguramente es hora de hacer algo al respecto en lugar de enterrar nuestras cabezas en la arena.

La gente puede ver una disminución marcada en el nivel de vida debido a muggings, arrebatos, robo, graffiti y todo lo demás.

Todo el tiempo, los coppers están bailando en la calle, por influencia en Tiktok, o aparentemente pateando las puertas de todas las personas equivocadas.

Pulta un estante de pasteles de Greggs en una bolsa de contenedor a plena luz del día y sale, o tuitea algo tonto y se arrepiente de prisa. . . ¿Adivina quién va a prisión?

7 A muchos en el Reino Unido les gustaría ver los fuertes mensajes y la acción de Donald Trump. Crédito:

Públicamente, los ministros y los comentaristas acomodados señalan estadísticas de hojas de higos de que el crimen general está cayendo, mientras que las personas normales usan solo sus ojos y oídos para contar una historia diferente.

Tome el príncipe de Woke, Podcaster Lewis Goodall, quien espumó esta semana: “Londres está siendo creado como este infierno distópico donde apenas puedes salir de tu puerta … ¡es una importación de Trump!”

Acusando a cualquiera de llamar al notable aumento del crimen como un matón de “extrema derecha”, continuó: “Londres vive sin alquiler en sus cabezas, ya que es una prueba viviente de cuán completamente equivocados son, ¡tienen que mentir al respecto!”

Sin embargo, estos tipos de señalización de virtud, que le dicen a los británicos que nunca lo han tenido tan bien, están cayendo en las mejores trampas como los críticos de Trump.

Si bien nadie puede acusar a Sir Keir Starmer de tener el estilo de Donald Trump, el giro de la frase o el sentido del Reino Unido, el gobierno del Reino Unido podría hacerlo peor que sacar una hoja del libro de jugadas del presidente esta semana

El argumento sobre si enviar a los pesados es mera teatral, o tendrá un efecto duradero, todavía está jugando aquí. Pero sospecho que la mayoría de las personas justas, preferirían esto que simplemente hacer la vista gorda a la realidad.

Si bien nadie puede acusar a Sir Keir Starmer de tener el estilo de Donald Trump, el giro de la frase o el sentido de la Reino Unido, el gobierno del Reino Unido podría hacerlo peor que sacar una hoja del libro de jugadas del presidente esta semana.

Al igual que la acción dura en la frontera de los Estados Unidos ha visto una inmigración ilegal a los Estados Unidos desde México hasta detenerse, una acción dura sobre el crimen sería otro ganador de votos obvio.

Solo ignora a los hipócritas.

7 La falta de vivienda y la pobreza es el principal problema en Washington DC Crédito: James Breeden para el sol