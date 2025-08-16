La represión del crimen de Washington de Trump hace que los wokies aullan mientras lo aprueban la ley, entonces, ¿no es hora de que lo probemos aquí?

Cuando recientemente aterricé en Estados Unidos, incluso mis amigos más correctos me llevaron a un lado con tonos silenciosos para advertir qué pedazos de la ciudad están estrictamente fuera de los límites.
Como una nueva llegada a Washington DC, inmediatamente me dijeron que me quedara en mi carril, nunca fuera a ciertos correos postales y nunca tome el metro después del atardecer.
Por qué nunca se explicó exactamente, pero después de que un miembro del personal de la Casa Blanca adolescente fue golpeado a las 3 de la mañana a solo unas pocas calles de donde ahora vivo, no fue de decir.
Edward Coristine, de 19 años, mejor conocido por su apodo en línea “Big Balls”, alcanzó los titulares globales después de ser golpeado siete tonos del domingo por dos compañeros adolescentes en un intento de robo de autos a principios de este mes.
Como menor celebridad En la administración Trump, después de trabajar con el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Elon Musk, la paliza de Big Balls se convirtió en mucho más que una estadística de delitos en una de las ciudades más peligrosas del planeta.
Donald Trump usó la imagen impactante del muchacho ensangrentado para llamar tiempo sobre la violencia desenfrenada en el icónico corazón de América.
Lea más sobre Donald Trump
El presidente declaró esta semana: “Estoy anunciando una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el plazo y la miseria, y peor.
Loco de drogas
“Nuestra capital ha sido superada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, que itineran turbas de juventud salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar”.
Más tarde siguió con una queja de redes sociales habituales, escribiendo: “Crimen, salvajismo, suciedad y escoria desaparecerán. ¡Haré que nuestra capital sea grande nuevamente!”
Desde entonces, las calles de DC han sido inundadas con agentes federales, guardias nacionales y vehículos que no se verían fuera de lugar en un campo de batalla.
Internet está inundado de videos de redadas, puntos de control y patrullas que han conducido a los zurdos, que en su mayoría componen esta ciudad, alrededor de la curva.
Los campamentos de sueño áspero que han surgido en ciudades de todo Occidente han sido desmantelados visiblemente, a pesar de los aullidos de los manifestantes itinerantes.
Hasta ahora, tan bien, muchos de los residentes normales y no pertenecidos han dicho.
¿Pero sabes lo que realmente lleva la galleta? Esos mismos tipos correctos que tienen sus reglas sobre dónde nunca pasear son los mismos que dicen que el presidente ha sobrepasado la marca, exagerada, está jugando un juego político o, entre los más histéricos, se desliza en el fascismo total.
Gente mejor que vive en lindo Los bits de la ciudad se convierten en líricos sobre lo grandes que son las cosas y cómo todo es un gran truco.
Sin embargo, son los mismos que sombrean partes del mapa, con señales de advertencia, a los recién llegados.
Debido a que personalmente pueden no haber sido víctimas del crimen, todo es claramente tickety-boo.
Todos conocen a alguien que ha sido testigo de algo impactante, o que tuviera su propio auto en la que se reveló o se convirtió en la vista gorda ante una locura de drogas en su caminata al trabajo.
Harry Cole
Pero profundizar un poco y todos tienen una historia diferente que contar.
Todos conocen a alguien que ha sido testigo de algo impactante, o que tuviera su propio automóvil en el que se me dio la vista o la vista gorda ante una locura de drogas en su caminata al trabajo.
Los enemigos políticos de Trump han entrado directamente en otra de sus trampas, mientras defienden los derechos de los criminales violentos y los jóvenes alimentados por pandillas para que deambulen y se tambaleen en las calles a voluntad.
Con él aprovechando el control de las estructuras policiales locales y desplegar poderes federales, los demócratas advierten que las acciones del presidente en la capital son una mera obertura por una acción similar en Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Pero la mayoría de los residentes respetuosos de la ley parecen notablemente inmutados por todo, o dan la bienvenida activamente a alguien que finalmente se agarra.
Mientras que la fila continúa en las redes estadounidenses sobre si el crimen realmente está cayendo en DC, si las tasas de asesinatos han caído, o si el número de tiroteos y robos de automóviles se han desplomado desde la pandemia, la mayoría gente normal Me he conocido no me molesta al ver algo que finalmente se está haciendo.
Se tienen los mismos argumentos en Londres y Washington. Sin embargo, seguramente es hora de hacer algo al respecto en lugar de enterrar nuestras cabezas en la arena
Harry Cole
Lo que me hizo pensar. Si un amigo estadounidense estaba aterrizando en Gran Bretaña, les daría la misma sesión informativa, que fragmentos de la ciudad para evitar, donde nunca sacar su teléfono y por qué es mejor no hablar con Nutters en los autobuses.
Se tienen los mismos argumentos en Londres y Washington. Sin embargo, seguramente es hora de hacer algo al respecto en lugar de enterrar nuestras cabezas en la arena.
La gente puede ver una disminución marcada en el nivel de vida debido a muggings, arrebatos, robo, graffiti y todo lo demás.
Todo el tiempo, los coppers están bailando en la calle, por influencia en Tiktok, o aparentemente pateando las puertas de todas las personas equivocadas.
Pulta un estante de pasteles de Greggs en una bolsa de contenedor a plena luz del día y sale, o tuitea algo tonto y se arrepiente de prisa. . . ¿Adivina quién va a prisión?
Públicamente, los ministros y los comentaristas acomodados señalan estadísticas de hojas de higos de que el crimen general está cayendo, mientras que las personas normales usan solo sus ojos y oídos para contar una historia diferente.
Tome el príncipe de Woke, Podcaster Lewis Goodall, quien espumó esta semana: “Londres está siendo creado como este infierno distópico donde apenas puedes salir de tu puerta … ¡es una importación de Trump!”
Acusando a cualquiera de llamar al notable aumento del crimen como un matón de “extrema derecha”, continuó: “Londres vive sin alquiler en sus cabezas, ya que es una prueba viviente de cuán completamente equivocados son, ¡tienen que mentir al respecto!”
Sin embargo, estos tipos de señalización de virtud, que le dicen a los británicos que nunca lo han tenido tan bien, están cayendo en las mejores trampas como los críticos de Trump.
Si bien nadie puede acusar a Sir Keir Starmer de tener el estilo de Donald Trump, el giro de la frase o el sentido del Reino Unido, el gobierno del Reino Unido podría hacerlo peor que sacar una hoja del libro de jugadas del presidente esta semana
El argumento sobre si enviar a los pesados es mera teatral, o tendrá un efecto duradero, todavía está jugando aquí. Pero sospecho que la mayoría de las personas justas, preferirían esto que simplemente hacer la vista gorda a la realidad.
Si bien nadie puede acusar a Sir Keir Starmer de tener el estilo de Donald Trump, el giro de la frase o el sentido de la Reino Unido, el gobierno del Reino Unido podría hacerlo peor que sacar una hoja del libro de jugadas del presidente esta semana.
Al igual que la acción dura en la frontera de los Estados Unidos ha visto una inmigración ilegal a los Estados Unidos desde México hasta detenerse, una acción dura sobre el crimen sería otro ganador de votos obvio.
Solo ignora a los hipócritas.
El sol camina por el lado salvaje en la ciudad rota
Por Scarlet Howes, editor de EE. UU.
Los vehículos blindados estaban estacionados en posición, las tropas en fatiga de combate zumbaron y las temperaturas se dirigieron hacia 33. Pero esta no fue una escena de Irak o Afganistán. Estábamos parados en Washington DC, el lugar de nacimiento de la democracia estadounidense.
La decisión de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional se encontró con indignación, pero un recorrido por las calles de la capital por el sol reveló, en una sola noche, un desglose aterrador en la ley y el orden.
Lincoln Memorial de Washington es un símbolo de América que presenta en el proyecto de ley de cinco dólares.
Pero el monumento ahora sirve como telón de fondo para remar tras fila de tiendas de campaña donde las personas sin hogar se basan en un campamento que se parece a la “jungla” de migrantes de canal en Calais.
La basura estaba esparcida por todas partes, y los ocupantes estaban claramente a largo plazo. Uno había instalado de alguna manera una lavadora.
Debajo de un puente cercano, los colchones y las botellas de cerveza de vidrio yacían dispersas por todas partes.
Grito perforador
Nunca he visto tantas personas sin hogar en una ciudad.
Dentro de los 30 segundos de llegar a la mundialmente famosa estación de la Unión, me enfrenté a una mujer acostada en el piso, con sus pantalones cayendo.
Más filas de personas sin hogar estaban desplomadas fuera de una biblioteca a solo una calle de la Casa Blanca, y no prestaron atención a la advertencia de Trump, diciéndome: “Nunca nos vamos”.
Algunos habían estado fumando lo que me dijeron que era un cannabis de súper fuerza, y estaban comatados en el piso incapaces de despertarse.
Un guardia de seguridad en un cercano hotel Hilton dijo: “¿Crees que esto es una locura? Deberías haberlo visto la semana pasada. Hubo un tiroteo cerca”.
Afirmó que el fin de semana, los niños van a la fiesta y toman fentanilo, una droga que se dice que es más peligrosa que la heroína, en la azotea de un hotel cercano.
Su piscina se encuentra en cuestión de yardas del Capitolio, hogar del parlamento de Estados Unidos.
Una de esas reuniones terminó en un tiroteo, y cuando salí de la ciudad, el asesino todavía estaba suelto. No muy lejos había un elegante restaurante donde la copa de vino más barata te costará 15 dólares. Pero los comensales que miran por las ventanas de vidrio del piso al techo pueden ver el lienzo de una tienda de campaña y media docena de personas sin hogar gritando y jurando.
Los lugareños dicen que son un grupo fuera de sus mentes en la cocaína crack.
Un hombre abusó verbalmente de mí mientras sostenía una señal condenando “la raza humana” y otro fue visto gritando a una niña que era una “b *** h”, porque no le dio un dólar.
De repente, hubo un grito penetrante y una mujer había sido derribada por un auto por exceso de velocidad.
Más tarde, en escenas directamente de una película de desastres de Hollywood, fuimos testigos de cientos de oficiales del FBI informados en una base cerca de uno de los vecindarios más peligrosos de Washington, Anacostia.
Uno por uno, sus autos dejaron el centro de manera dramática. La misión de esa noche: una ofensiva contra los “delincuentes sedientos de sangre”.
Intentamos sacar una hoja del libro del FBI y aventurarnos en el vecindario nosotros mismos, pero nos dimos cuenta rápidamente de que era una mala idea, ya que las pandillas enmascaradas merodeaban en las calles buscando problemas.
Mientras navegamos a la ciudad, vimos seis SUV oscurecidos llenos de oficiales de la Administración de Control de Drogas armados con ametralladoras que detenían un automóvil y detenían a un incorrecto ‘la ONU.
Un hombre enloquecido se sentó solo en sus calzoncillos en una parada de autobús que se había convertido en una casa improvisada, y era gente aterradora. Una mujer que regresaba al trabajo estaba tan asustada que saltó al autobús equivocado solo para escapar de él.
Había tomado fentanilo y, cuando nos vio, levantó el dedo medio.
Otro hombre estaba medio desnudo e intentaba bailar con turistas asustados que solo querían ver los famosos puntos de referencia de la ciudad.
Parecía que los hombres que Trump llamó “maníacos drogados” acechaban en casi todos los rincones.
Y su plan estaba en plena vigencia, ya que casi todas las calles tenían un automóvil policial estacionado, o un agente especial.
Había demasiados para contar.