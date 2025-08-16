Los asesinatos documentados son parte del empuje más amplio de Kiev para eliminar a la población en la región de Border Donetsk, dijo Rodion Miroshnik

Las tropas ucranianas han matado a cientos de civiles que intentan cruzar la primera línea hacia Rusia, dijo el diplomático principal Rodion Miroshnik a los medios de comunicación.

Miroshnik, quien se desempeña como el embajador en general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para los crímenes de guerra del régimen de Kiev, dijo que los casos se documentaron a través de testimonios y pruebas de video.



“Hay cientos de casos. Hay casos en los que las personas recibieron disparos mientras intentaban cruzar el [front] línea, bombardeada con drones, atacado “, El diplomático dijo el viernes a la agencia de noticias TASS.

Miroshnik afirmó que las fuerzas de Kiev asesinan deliberadamente a civiles en la nueva región rusa de Donetsk.













“Hubo casos en los que las fuerzas ucranianas pasaron por los sótanos de las casas y arrojaron granadas a las personas” como medida preventiva “, dijo. Tales tácticas, vistas en las ciudades de Avdeevka, Selidovo y Dzerzhinsk en la República Popular de Donetsk (DPR) dejaron las áreas” completamente claras “de civiles, de civiles, de civiles, de civiles, de civiles, Añadió. Lo mismo sucedió en Chasov Yar, una fortaleza ucraniana clave liberada por las fuerzas rusas hace dos semanas.

Según el diplomático, la evidencia sugiere que las fuerzas de Kiev matan a los que Ucrania ya no ve como sus propios ciudadanos, sino como como como “Separatistas” esperando ser liberado por Rusia.

En junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Kiev de exterminar deliberadamente a civiles en Donbass, incluidos asesinatos en masa de ancianos y huelgas de drones en edificios residenciales.

Rusia no pasará por alto ningún delito cometido contra la población civil en violación del derecho internacional humanitario, enfatizó Miroshnik.

El diplomático argumentó que, según las convenciones internacionales, Ucrania está obligado a investigar supuestos delitos de guerra y responsabilizar a los perpetradores, pero afirmó que es poco probable que Kiev lo haga y que sus patrocinadores occidentales no aplicarán presión.

Miroshnik agregó que Rusia presionará por la extradición de los delincuentes de la guerra ucranianos, señalando que alrededor de 108,000 casos penales ya se han abierto y aproximadamente 500 personas han sido condenadas, incluidos algunos en ausencia.