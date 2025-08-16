¿Qué está pasando con las piernas de gelatina de Putin? Vlad’s Mad Twitching Feet en Trump Talks Spark Especulaciones de que llevaba ascensores

Las piernas temblorosas incontrolables de Vladimir Putin, ya que se despidió de Donald Trump en la Cumbre de Alaska, ha provocado especulaciones salvajes de que llevaba ascensores.

Muchos afirman que el líder ruso optó por los zapatos que aumentan la altura para minimizar su diferencia de altura con el presidente estadounidense de 6 pies 3 pulgadas de alto.

Se produce cuando el líder ruso ha sido perseguido por un rumor de salud persistente durante años, incluidas las sugerencias de que tiene Parkinson o cáncer, todos han sido negados por el Kremlin.

Los medios de comunicación ucranianos se apresuraron a llamar a las piernas de gelatina del déspota y especularon si sus furiosas contracciones fueron causadas por sus zapatos que aumentan la altura.

Times of Ucrania dijo: “Atención: las piernas de Putin. ¿Qué les pasa?”

Mientras que el canal de Telegram Nevzorov agregó: “Putin parece haber alcanzado su objetivo, pero se está sacudiendo sospechosamente. Sus piernas están” temblando “. Tal vez sus zapatos están apretados “.

Trump, una elevada torres de 6 pies 3 pulgadas de altura sobre Putin que se encuentra en solo 5 pies7, haciendo que muchos se pregunten si el líder ruso optó por algunos zapatos extra de suela gruesa para parecer más dominantes durante la reunión histórica.

Una salida ucraniana sugirió que el déspota “de repente creció” para su reunión e incluso reflexionó sobre si podría haber estado usando un exoesqueleto para mejorar su postura.

El dispositivo portátil se puede usar para ayudar a las personas con movimiento físico y mejorar el movimiento.

Las imágenes mostraron que Putin doblaba repetidamente la rodilla mientras él estaba hablando con Trump.

Inclinándose ligeramente en su lado izquierdo, también levantó repetidamente el dedo del pie izquierdo y el talón como para estabilizarse en medio de las constantes masturas.

El El presidente de los Estados Unidos saludó a su contraparte rusa en el asfalto en la base conjunta Elmendorf-Richardson Air Base el viernes.

Más tarde, Trump elogió sus conversaciones con Vladimir Putin como “genial y muy exitoso”, ya que detalló los próximos pasos para asegurar la paz en Ucrania.

La delegación estadounidense dejó Alaska en Air Force uno después de un día ocupado y aterrizó de regreso en Washington poco después de las 7 am.

Luego reveló en Truth Social que informó al lado europeo y a Zelensky del principal deseo de Putin de un final completo de la guerra en lugar de un alto el fuego.

Preocupaciones de salud

No es la primera vez que Putin ha provocado especulaciones sobre su salud debido a sus piernas sacudidas.

El año pasado, El profesor Erik Bucy, Body Language Pro, le dijo a The Sun que el Déspota ruso parecía inquieto y “demacrado” mientras se hundía durante Su famosa entrevista con Tucker Carlson.

Bucy dijo que “Putin no es completamente cómodo en su propia piel”, señalando sus pies sacudidos, manos inquietas y una postura hundida.

Ella explicó: “Putin no se sienta tan cómodamente como Carlson, ni muestra tanta disciplina corporal, rodeando sus pies a veces quizás por nerviosismo o incomodidad física”.

Las imágenes extrañas surgieron luego más tarde ese año, mostrando el depósito que se contrarraba salvajemente en un evento público en Astana, Kazajstán.

Durante el discurso de una hora, el presidente ruso continuamente movió sus piernas y pies en un movimiento que parecía involuntario ya que sus músculos parecían contratar.

Primero, su pie derecho comenzó a moverse de lado a lado y luego el extraño movimiento parecía afectar más de su pierna con la rodilla y sus contracciones y movimientos.

Las preocupaciones sobre la salud de Putin se han planteado durante años después de que la imagen del “hombre fuerte” del presidente recibió un éxito debido a cambios dramáticos en su apariencia.

Los rumores de Parkinson surgieron por primera vez hace más de tres años, cuando Vlad parecía hinchado y tembloroso mientras ladró al jefe de defensa Sergei Shoigu sobre el asedio de Mariupol.

También ha sido visto teniendo dificultades para caminar, aparecer sin aliento y tirar de extrañas caras de gurning.

El tirano también ha parecido estar en algún tipo de dolor, ya que anteriormente fue filmado en las mesas de agarre fuertemente mientras estaba en las reuniones.

Casi al mismo tiempo en 2022, los expertos comenzaron a resaltar su apariencia “hinchada” y “debilitada”, ya que algunos sugirieron que podría haber tenido cáncer de tiroides.

También fue en este momento que se notaron por primera vez las piernas de tumba del déspota.

En julio de ese año, la cara del líder se criticó y sus piernas se tambalearon mientras esperaba 48 segundos para un apretón de manos con el líder turco Recep Tayyip Erdogan.

