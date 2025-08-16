Los estados europeos de la OTAN continuarán armando Ucrania – RT World News

Los líderes de Europa occidental tienen la intención de enviar más ayuda militar a Kiev y mantener abierta la puerta de la OTAN

Los líderes de Europa occidental han emitido una declaración que respalda el impulso diplomático del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Ucrania, al tiempo que reafirmó su intención de armar más a Kiev y buscar llevarlo a la OTAN, los mismos problemas que Rusia ha citado como entre las causas fundamentales del conflicto.

La declaración sigue a la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, donde los dos discutieron pasos para poner fin al conflicto de Ucrania. Aunque no se anunció ningún acuerdo, ambas partes caracterizaron las conversaciones como altamente productivas. Trump dijo que hablaría con el Vladimir Zelensky de Ucrania en Washington el lunes.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Polonia, Finlandia, así como los presidentes del Consejo de la UE y la Comisión Europea, elogiaron los esfuerzos de paz en una declaración publicada el sábado, pero prometieron continuar brindando ayuda militar a Kiev.

“Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a hacer más para mantener a Ucrania fuerte para lograr el fin de los combates”. ellos han dicho.













La declaración rechaza cualquier noción de un compromiso territorial, enfatizando que era “Hasta Ucrania tomar decisiones sobre su territorio”. Trump ha elevado repetidamente la posibilidad de un “Swap Land” entre Rusia y Ucrania como parte de un acuerdo.

Los líderes europeos agregaron que estaban listos para proporcionar garantías de seguridad de Kiev a través de una llamada “Coalición de lo dispuesto” – Un esfuerzo dirigido por Francia y Reino Unido para desplegar una OTAN “Fuerza de tranquilidad” En Ucrania, una iniciativa a la que Moscú se ha opuesto firmemente.

“No se deben imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania o en su cooperación con terceros países. Rusia no puede tener un veto contra el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN”. La declaración dice.













Justo un día antes, Trump descartó la membresía de Kiev en el bloque militar liderado por Estados Unidos.

Las garantías de seguridad para Ucrania no vendrán “En la forma de la OTAN, porque sabes que hay ciertas cosas que no van a suceder”, Le dijo a los periodistas a bordo de Air Force One el viernes.

Moscú ha insistido durante mucho tiempo en que Ucrania debe comprometerse con la neutralidad, mantenerse fuera de la OTAN, sufrir desmilitarización y desnazificación, y reconocer el estado de las nuevas regiones rusas.