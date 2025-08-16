Las tropas ucranianas cortaron la violación de primera línea de Putin por la mitad de la Cumbre de Trump en un gran golpe a Vlad

Ucrania ha logrado reducir la incursión de primera línea de Rusia a la mitad en el último gran golpe a Vladimir Putin.

Moscú de repente violó un área en la región de Donetsk cuando informaron 110,000 tropas avanzadas en el frente oriental que se contienen rápidamente y retroceden.

7 Las fuerzas armadas de Ucrania preparan un obús en Donetsk mientras luchan contra la incursión de primera línea de Rusia Crédito: Getty

7 Docenas de activos militares rusos se han dejado en llamas mientras Ucrania continúa retrocediendo a cualquier tropa avanzada Crédito: x/@naforaccoon

7 Los soldados de la 93a Brigada mecanizada, conocida como ‘Kholodnyi Yar’ disparan una pistola antiaérea equipada con una cámara de imágenes térmicas en la región de Donetsk Crédito: Getty

7

Según los informes, las fuerzas sedientas de sangre de Putin avanzaron por al menos 10 km al norte en dos puntas como parte de su intento de capturar toda la región de Donetsk.

El aterrador desarrollo se produjo pocos días antes de la cumbre de Alaska con Donald Trump y fue visto como un Putin de belicón que intentaba ganar la ventaja por delante de las conversaciones.

Moscú actualmente controla más del 70 por ciento de la región de Donetsk altamente contestada.

Capturarlo por completo permitiría que las fuerzas de Putin causen una interrupción importante para suministrar líneas en el frente oriental y obligar a Ucrania a sumergirse.

A pesar de que los rusos hicieron una explosión inicial en el territorio ucraniano, estos avances pronto se agitaron.

Desde entonces, las tropas ucranianas han podido alejar al enemigo de las posiciones cerca de Rubizhne, Zolotyi Kolodiaz, Vesele, Vilne Shakhove, Nikanivka y Sukhotske, según datos de Deepstate.

Batallas feroces estallaron cerca La ciudad minera de carbón Debropillia con el primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania anunciaba varios cientos de víctimas para los rusos.

El Valiant Corps también destruyó un tanque ruso, sacó dos IFV y logró dañar 37 vehículos ligeros y tres piezas de artillería.

El presidente Volodymyr Zelensky también elogió públicamente el primer cuerpo, así como varias otras unidades que trabajan en la región de Donetsk en los últimos días.

Hablando en X hoy, dijo: “Estamos defendiendo nuestras posiciones a lo largo de toda la línea del frente.

Donald Trump promete un acuerdo de paz completo, no es ‘mero retiro’ después de la cumbre de Alaska como Zelensky para dirigirse a la Casa Blanca

“Por segundo día consecutivo, hemos logrado éxitos en algunas áreas extremadamente difíciles en la región de Donetsk, en dirección a Debropillia y Pokrovsk.

“La destrucción de los ocupantes que intentaron infiltrarse más profundamente en nuestras posiciones continúa”.

Zelensky, que ahora planea conocer a Trump en la Casa Blanca el lunes para discutir un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, agregó: “Estoy agradecido a todos nuestros guerreros por su resistencia”.

También dio un grito especial a las unidades del 93º escuadrón de brigada mecanizada separada “Kholodnyi Yar”.

Las imágenes de las fuerzas resistentes que luchan en el suelo y en el aire en el pueblo de Vesele las muestran eliminando docenas de hombres de Putin.

Un clip muestra un dron de Kamikaze que se estrella directamente en dos tropas torpes mientras se aventuran a través de una carretera.

Otro muestra un misil que se está dejando caer del cielo y explotando sobre el impacto a medida que golpea su Rusia objetivo abajo.

La Unidad Kholodnyi Yar fue incluso responsable de capturar a varios soldados y hacerlos prisioneros de guerra.

¿La cumbre de Alaska ha ayudado a negociar un acuerdo de paz? Cuando Donald Trump y Vladimir Putin salieron volando de Alaska el viernes, parecía que la cumbre era un absoluto fracaso a los ojos de Ucrania. No había habido acuerdos sobre un acuerdo de paz, ya que Trump parecía dudar en revelar realmente lo que las demandas que Putin estaba haciendo. Pero unas horas después de que la reunión terminara, Trump acudió a las redes sociales para revelar que la reunión fue un éxito en sus ojos. Trump dijo que Rusia y Ucrania creen que un acuerdo de paz completo es “la mejor manera” para poner fin a la guerra, en lugar de un alto el fuego a corto plazo. Ahora fuentes diplomáticas han revelado algunos de los detalles iniciales del posible acuerdo, según la agencia de noticias AFP. Según los informes, Estados Unidos ha propuesto un acuerdo que vería a Ucrania no unirse a la OTAN, sino que se les ofrece protecciones al estilo de la OTAN similar al Artículo 5. El artículo 5 sobre el tratado fundador de la OTAN acuerda la defensa colectiva: lo que significa que los aliados ven un ataque contra uno como un ataque contra todos ellos. Según los informes, Trump flotó el plan con Volodymyr Zelensky y los líderes europeos durante una llamada después de su reunión con Putin. El presidente de los Estados Unidos está listo para discutir los términos de un acuerdo con Zelensky el lunes cuando viaja a la Casa Blanca. Zelensky no abordó directamente ningún plan potencial, pero dijo en X: “Discutimos señales positivas del lado estadounidense con respecto a la participación en la garantía de seguridad para Ucrania”.

7 Un ucraniano camina por su restaurante diezmado en la primera línea cerca de Dobropillia después de una huelga rusa al comienzo de la semana Crédito: Getty

7 Un clip muestra un dron de Kamikaze que se estrella directamente en dos tropas rusas en Vesele Crédito: x/@naforaccoon