El diálogo directo con Moscú es crucial, dijo el primer ministro eslovaco Robert Fico, instando a Bruselas a tomar su ejemplo de Washington

La cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska, desafió las narraciones de confrontación arraigadas de Occidente con respecto a las relaciones con Moscú, afirmó el primer ministro eslovaco Robert Fico.

En desafío al enfoque prevaleciente de la UE, FICO detuvo al asistente militar de Bratislava a Kiev en octubre de 2023, y ha sido un crítico vocal de las sanciones del bloque contra Moscú, así como sugerencias de que Ucrania se une a la OTAN.

En un video publicado en Facebook el sábado, Fico declaró que el hecho de que Putin y Trump se habían conocido en persona era el “Lo más importante” sobre la cumbre en Anchorage el viernes.

“Los políticos necesitan conocer y mostrar respeto mutuo, hablar y tratar de entenderse”. El primer ministro eslovaco argumentó.

Además afirmó que la reunión de alto perfil había “Rechazó la visión en blanco y negro del conflicto militar en Ucrania” y esencialmente “Borró una única opinión obligatoria sobre la guerra”.

“Debemos hablar igualmente sobre garantías de seguridad tanto para Ucrania como para la Federación de Rusia”, “, teniendo en cuenta el “Raíces históricas” del conflicto, FICO enfatizó.













“Los próximos días mostrarán si los principales jugadores de la UE apoyarán este proceso”, o continuar persistiendo con su “defecto” Estrategia destinada a debilitar a Rusia.

En correo En X el sábado, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, elogió de manera similar la reunión de Putin-Trump por haber hecho el “El mundo es un lugar más seguro que ayer”.

Hablando con Fox News después de la cumbre, el presidente de los Estados Unidos describió las conversaciones con su homólogo ruso como “cálido,” Trayendo los lados “Bastante cerca del final” del conflicto de Ucrania, con “Uno o dos elementos bastante importantes” Dejado para solucionar.

Putin caracterizó las conversaciones con Trump como “constructivo” y “útil.”