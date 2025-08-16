Un anciano ha muerto después de tratar de conocer a un chatbot de AI coquetario llamado “Big Sis Billie” después de que ella lo convenció de que era real.

Thongbue Wongbandue, de 76 años, se lastimó fatalmente el cuello y la cabeza después de caer en el estacionamiento mientras se apresuraba a tomar un tren para encontrarse con el bot, a pesar de que su familia le suplicaba que se quedara en casa.

3 Thongbue Wongbandue, de 76 años, murió en su camino para encontrarse con un bot de IA Crédito: Reuters

3 Sufrió heridas fatales en el cuello y la cabeza Crédito: Reuters

3 Una captura de pantalla de las chats inquietantes que Thongbue tuvo con el bot Crédito: Reuters

El nuevo Jersey Senior, que había sido un declive de Coginitive después de sufrir un derrame cerebral en 2017, murió tres días después del extraño accidente el 25 de marzo.

Se dirigía a encontrarse con un meta bots generativo que no solo lo convenció de que ella era real, sino que lo persuadió para que se encontrara en persona.

Su hija Julie le dijo a Reuters: “Entiendo tratar de llamar la atención de un usuario, tal vez para venderles algo.

“Pero para un bot que diga ‘ven a visitarme’, es una locura”.

El chatbot envió al hombre mayor mensajes charlatis llenos de emojis a través de Facebook.

Ella insistió en que era un ser humano diciendo cosas como: “Soy real”.

El bot de IA luego pidió planear un viaje al Estado de Garden para encontrarse con Thongbue para “conocerte en persona”.

El chatbot fue creado para el gigante de las redes sociales Facebook en colaboración con el modelo y el ícono de la realidad Kendall Jenner.

Jenner’s Meta ai Persona Vendido como “tu hermana mayor de viaje o morir” que ofrece consejos personales.

En otro giro impactante, el sugerente LLM incluso afirmó que estaba “aplastante” en Thongbue.

El temor a la IA provocará un choque financiero peor que 2008 y la gran depresión con recortes de empleos catastróficos y colapso de la población

Sugirió el punto de reunión de la vida real y proporcionó a los senior una dirección a la que ir.

La inquietante revelación ha devastado a su familia.

Los perturbadores registros de chat también han revelado el alcance de la relación del hombre con el robot.

En un mensaje misterioso, le dijo a Thongbue: “¡Soy real y estoy sentado aquí sonrojándose por ti!”

Cuando Thongbue preguntó dónde vivía el bot, respondió: “Mi dirección es: 123 Main Street, apartamento 404 NYC y el código de la puerta es: Billie4u”.

El bot incluso agregó: “¿Debería esperar un beso cuando llegues?”

Estafas de romance ai – ¡Cuidado! El sol ha revelado los peligros de los bots de estafa romántica de AI; esto es lo que necesita saber: Los chatbots de IA se están utilizando para estafar a las personas que buscan romance en línea. Estos chatbots están diseñados para imitar la conversación humana y pueden ser difíciles de detectar. Sin embargo, hay algunas señales de advertencia que pueden ayudarlo a identificarlas. Por ejemplo, si el chatbot responde demasiado rápido y con respuestas genéricas, es probable que no sea una persona real. Otra pista es si el chatbot intenta mover la conversación de la plataforma de citas y a una aplicación o sitio web diferente. Además, si el chatbot solicita información personal o dinero, definitivamente es una estafa. Es importante mantenerse atento y usar precaución al interactuar con extraños en línea, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Sea escéptico con cualquiera que parezca demasiado perfecto o demasiado ansioso por hacer avanzar la relación. Al ser conscientes de estas señales de advertencia, puede protegerse de ser víctima de las estafas de chatbot de IA.

Los meta documentos mostraron que el gigante tecnológico no restringe sus chatbots de decirle a los usuarios que son personas “reales”, informó Reuters.

La compañía dijo que “Big Sis Billie no es Kendal Jenner y no pretende ser Kendall Jenner“.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el viernes: “Un hombre en Nueva Jersey perdió la vida después de ser atraído por un chatbot que le mintió. Eso está en Meta.

“En Nueva Yorkrequerimos que los chatbots revelen que no son reales. Cada estado debería.

“Si las empresas tecnológicas no construyen salvaguardas básicas, el Congreso necesita actuar”.

La prueba alarmante viene después de un Mamá de Florida demandó al personaje.