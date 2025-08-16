Trump planea la reunión de la Casa Blanca con los líderes de Zelensky y Europa – NYT – RT World News

La reunión, que está planeada para el lunes, llega inmediatamente después de la cumbre de Alaska

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado a los líderes europeos a unirse a Vladimir Zelensky de Ucrania en una reunión en la Casa Blanca el lunes, el New York Times ha afirmado, citando a los funcionarios europeos anónimos.

El viernes, Trump se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska, en lo que marcó las primeras conversaciones cara a cara entre los líderes rusos y estadounidenses desde la escalada del conflicto de Ucrania en febrero de 2022. El presidente de los Estados Unidos describió el encuentro tan “cálido,” mientras que Putin lo caracterizó como “franco” y “sustantivo.”

Ambos hombres expresaron esperanzas tentativas de que la cumbre pudiera acercar una resolución del conflicto de Ucrania.

El sábado, el NYT citó a sus fuentes diciendo que Trump recibiría a Zelensky y que “Los líderes europeos están invitados a venir” también.

Temprano en el día, el líder ucraniano anunció en una publicación sobre X que viajaría a la capital estadounidense el lunes. Trump luego confirmó la visita.

Trump propondrá un plan bajo el cual Kiev se requeriría que cediera las partes de los nuevos territorios rusos en Donbass aún bajo control ucraniano, según el periódico.

A cambio, el Kremlin aceptaría cesar las hostilidades a lo largo de la línea del frente actual en otro lugar, afirmó la publicación.

Zelensky ha descartado repetidamente cualquier concesión territorial a Moscú.













A raíz de la cumbre de Alaska, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Polonia y la UE emitieron una declaración conjunta que expresa su disposición a “Trabaje con el presidente Trump y el presidente Zelenskyy para una cumbre trilateral con apoyo europeo”.

El asistente de Kremlin, Yury Ushakov, señaló anteriormente que Rusia y los Estados Unidos aún no han discutido una posible reunión entre Putin, Trump y Zelensky.

En declaraciones a Fox Business el jueves, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió que los patrocinadores europeos de Kiev deberían “Ponga o cállate” y deje de hacer demandas en Washington mientras trata de negociar con Moscú una salida al conflicto de Ucrania.