El horror como el hombre despreciado mata a la pareja de la ex esposa y a la madre afuera del hotel antes de disparar a ex y convertirse en un arma sobre sí mismo

Un pistolero mató a la nueva pareja de su ex esposa y a su madre afuera de un hotel antes de convertirse en un tiroteo horrible.

El tirador también dejó a su ex esposa gravemente herida en el aterrador ataque en Nápoles, Italia.

2 El tiroteo se desarrolló en Ischia Island, en Nápoles, Italia (stock) Crédito: Alamy

2 El tirador mató a la madre y al compañero de su ex esposa en Nápoles, Italia (stock) Crédito: Splash

Dos víctimas fueron encontradas en la carretera fuera de un hotel, mientras que la tercera víctima murió a causa de sus heridas en el hospital.

Según los informes, el hombre armado de 69 años disparó y mató a la pareja de su ex esposa, de 48 años, y a su madre de 63 años, que era un ciudadano ucraniano.

Luego, según los informes, perseguió y le disparó a su ex esposa, de 42 años, que también era de origen ucraniano.

Actualmente se encuentra en el Hospital Rizzolo en Lacco Améno.

El atacante también fue llevado de urgencia al hospital después de girarse el arma y murió más tarde.

El impactante ataque tuvo lugar el sábado alrededor de las 6:30 p.m. en la isla de Ischia en el área de Cuotto en Forio.

Los policías locales dijeron que el área todavía está acordonada mientras continúan investigando las circunstancias del ataque.

La policía estatal y los voluntarios están ayudando con la investigación.

El impactante ataque se produce después de que un tiroteo dejó a la sobrina de un mafioso muerto en un club nocturno como parte de una presunta guerra de la mafia el año pasado.

Según los informes, Antonia López, de 19 años, fue asesinada a medida que se establecían puntajes entre las pandillas involucradas en el tráfico de drogas y la extorsión.

Hombre, de 50 años, asesinado en disparos de tiro fuera de la estación de servicio mientras los policías liberan CCTV en Hunt for Car ‘con placas falsas’

La joven fue asesinada a tiros en el club nocturno de Bahía en Puglia, Italiacomo Michele Lavopa, de 21 años, supuestamente buscó matar a un hombre diferente: Eugenio Palermiti, 21.

Lavopa se entregó a la policía después de que su madre lo convenció y confesó, La Gazzetta del Mezzogiorno informó.

Ahora ha sido acusado de homicidio voluntario, intento cuádruple de homicidio y posesión y transporte de un arma de fuego.

Los tres involucrados fueron todos los vástagos de diferentes pandillas criminales, con López amigos con objetivo Palermiti.

Y en 2021, dos hermanos jóvenes fueron asesinados por un tirador enloquecido, con los niños sosteniendo la mano de su padre mientras murían.

David y Daniel Fusinato, de cinco y 10 años, fueron disparados mientras jugaban en la calle en la ciudad italiana Ardea, cerca Roma.

Su abuela, Sonia di Gennaro, dijo que el padre de los niños, Domenico, estuvo con ellos hasta el final.

Ella le dijo al periódico italiano La Stampa: “Murieron sosteniendo la mano de su padre.

“La ambulancia llegó demasiado tarde, tomó media hora”.