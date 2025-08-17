Holfado Ucrania se verá obligado a entregar grandes extensiones de su territorio oriental y olvidarse de unirse a la OTAN en términos de paz regatados por Donald Trump y Vladimir Putin.

El deseo del país devastado por la guerra de unirse a la Unión Europea también está en duda después de que los dos presidentes de la superpotencia mantuvieron conversaciones controvertidas en Alaska el viernes.

8 Donald Trump y Vladimir Putin se conocieron en Alaska para poner fin al conflicto en Ucrania

8 Ucrania se verá obligado a entregar grandes extensiones de su territorio oriental en términos de paz manejados por los líderes Crédito: AFP

8 Zelensky ha pedido el fin del conflicto en las redes sociales Crédito: Getty

Ucrania sería prohibida por unirse a la Alianza de Defensa Occidental, pero tener sus fronteras redactadas suscritas por sus aliados estadounidenses y europeos, en los términos sugeridos por la Casa Blanca.

Los aliados han ofrecido garantías de seguridad “Ironclad” para proteger a Ucrania de la futura agresión rusa si se puede forjar un acuerdo de paz.

Pero dejaría de menos del estado del Artículo 5 de la OTAN, que ve a los miembros de la Alianza saltar en ayuda de cualquier miembro que sea atacado.

El deseo de Ucrania de unirse a la OTAN ha sido culpado como una causa raíz de la invasión del presidente Putin.

Él ha insistido en “Nyet”, ruso por “no”, sobre la propuesta.

Pero la futura seguridad de Ucrania es la condición número uno de su presidente, Volodymyr Zelensky.

Las tropas británicas y otras tropas europeas podrían comprometerse con la policía de la paz, y el presidente Trump finalmente admite que los estadounidenses desempeñarían un papel vital en la defensa futura de Ucrania.

Anoche, el canciller alemán Friedrich Merz declaró públicamente: “La buena noticia es que Estados Unidos está listo para participar en tales garantías de seguridad y no lo está dejando solo a los europeos”.

Y el primer ministro Sir Keir Starmer dijo que el “liderazgo de Trump en busca del fin del asesinato” debería ser elogiado.

Los líderes mundiales retrasaron los llamados a un alto el fuego inmediato ayer, después de que Trump anunció que estaba buscando un “acuerdo de paz” más duradero.

Trump-Putin Última- Don dice ‘No hay acuerdo’ en Ucrania War & Hels Call con Zelensky después de decir que ahora es ‘para él’

Los estadounidenses circulan planes regionados en la cumbre cara a cara del viernes después de que el presidente de los Estados Unidos y el Kremlin Tyrant se reunieron para hablar en Anchorage, Alaska, que duró más de tres horas.

Se le ha dicho al sol que un acuerdo de rendición vería a Ucrania obligado a rechazar la membresía de la OTAN y otros “acuerdos multinacionales”.

Las negociaciones también comenzarían a ceder el control de las regiones de Donetsk y Luhansk del este de Ucrania, que, en parte, están ocupadas por las tropas rusas.

Anoche hubo confusión sobre si las conversaciones se centrarían en el territorio actualmente en poder de los invasores de Kremlin, o si las regiones más amplias estaban sobre la mesa.

Ayer, los líderes de la UE insistieron: “Rusia no puede tener un veto contra el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN”.

Sin embargo, eso no descarta que Zelensky decida retirar el objetivo declarado de Ucrania de unirse a ambas alianzas como parte del acuerdo más amplio.

Volará a Washington DC el lunes para reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca, seis meses después de su desastrosa oficina de la Oficina Oval, que vio al líder del mundo libre Savage Zelensky en vivo en la televisión.

8 Ucrania maltratada será prohibido por unirse a la OTAN Crédito: Reuters

Rusia ha afirmado durante mucho tiempo que Donetsk y Luhansk son más leales a Moscú que Kyiv, mientras que Zelensky ha descartado públicamente renunciar a la tierra.

Sin embargo, está bajo una presión masiva para admitir y poner fin al sangriento conflicto de tres años y medio, que ha visto más de un millón de muertes.

Los líderes europeos fueron encerrados en conversaciones con la Casa Blanca este fin de semana, ya que el mundo se apresuró a ponerse al día con lo que Trump le había ofrecido a Putin para poner fin a la guerra.

Anoche, fuentes del gobierno del Reino Unido dijeron que el primer ministro estaba desempeñando un papel clave en la venta de los términos del acuerdo a aliados occidentales más amplios en una serie de llamadas después de las conversaciones entre los estadounidenses y los rusos.

Agradezco la apertura de los Estados Unidos, junto con Europa, para proporcionar garantías de seguridad sólidas a Ucrania como parte de cualquier acuerdo. Este es un progreso importante y será crucial para disuadir a Putin de regresar por más Declaración de Sir Keir Starmer

Trump insistió ayer que es hora de que Zelensky elija si está de acuerdo con los términos del acuerdo, como la pareja se preparó para cumplir mañana.

La Casa Blanca también se ofreció a ser anfitriona de una cumbre trilateral entre los rusos y los ucranianos si el acuerdo está al alcance.

Hablando después de las conversaciones del viernes, donde se reunió con su homólogo ruso por primera vez en seis años, el presidente Trump insistió en que era “un día excelente y muy exitoso en Alaska!”

Escribió en su sitio web de Truth Social: “La reunión con el presidente Vladimir Putin fue muy bien, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente Zelensky y varios líderes europeos, incluido el respetado secretario general de la OTAN.

8 El primer ministro Sir Keir Starmer dijo que el “liderazgo de Trump en busca del fin del asesinato” debería ser elogiado Crédito: Getty

8 Emmanuel Macron de Francia y Giorgia Meloni de Italia, dijeron: “Estamos claros que Ucrania debe tener garantías de seguridad Ironclad para defender efectivamente su soberanía e integridad territorial” Crédito: Getty

“Todo fue determinado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría con la guerra, y no un mero acuerdo en el fuego, que a menudo no se mantiene.

“El presidente Zelensky vendrá a DC, la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo funciona, programaremos una reunión con el presidente Putin.

“Potencialmente, se salvarán millones de personas de personas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

Anoche, Putin también dio la bienvenida al progreso realizado en las conversaciones, después de dejar la cumbre sin tomar preguntas de cientos de periodistas reunidos.

En un discurso televisado publicado por el Kremlin, dijo: “La conversación fue muy franca, sustantiva y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”.

Añadió: “No hemos tenido negociaciones directas de este tipo en este nivel durante mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de reiterar con calma y detalle nuestra posición”.

Tenemos claro que Ucrania debe tener garantías de seguridad de Ironclad para defender efectivamente su soberanía e integridad territorial. No se deben imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania o en su cooperación con terceros países. Rusia no puede tener un veto contra el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN Declaración europea

En una larga declaración, Zelensky dio la bienvenida a la oferta de garantías de seguridad descritas por Trump, en una señal tentativa de que podría estar dispuesto a inscribirse en los términos.

Él escribió: “Se debe lograr una paz real, una que sea duradera, no solo otra pausa entre las invasiones rusas. Los asesinatos deben detenerse lo antes posible, el fuego debe cesar tanto en el campo de batalla como en el cielo, así como contra nuestra infraestructura portuaria.

“Todos los prisioneros de guerra y civiles ucranianos deben ser liberados, y los niños secuestrados por Rusia deben ser devueltos.

“Miles de nuestra gente permanecen en cautiverio: todos deben ser traídos a casa. La presión sobre Rusia debe mantenerse mientras continúan la agresión y la ocupación”.

Continuó: “En mi conversación con el presidente Trump, dije que las sanciones deberían fortalecerse si no hay una reunión trilateral o si Rusia trata de evadir un fin honesto de la guerra. Las sanciones son una herramienta efectiva.

“La seguridad debe garantizarse de manera confiable y a largo plazo, con la participación de Europa y los Estados Unidos.

“Todos los temas importantes para Ucrania deben discutirse con la participación de Ucrania, y ningún problema, particularmente territorial, se puede decidir sin Ucrania. Agradezco a nuestros socios que están ayudando”.

Ayer, el primer ministro participó en una ronda de diplomacia detrás de escena, hablando con la Capitán White y las capitales europeas.

Elogió a Trump, diciendo que “los esfuerzos nos han acercado más que nunca a terminar con la guerra ilegal de Rusia en Ucrania”.

Continuó: “Su liderazgo en busca del fin del asesinato debería ser elogiado”.

Pero el primer ministro advirtió: “Si bien se han realizado progresos, el siguiente paso debe ser más conversaciones que involucren al presidente Zelensky.

8 Las negociaciones comenzarían a ceder el control de las regiones de Donetsk y Luhansk del este de Ucrania, en la foto de un soldado que carga artillería Crédito: Getty

“El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin él. Hablé con el presidente Zelensky, el presidente Trump y otros socios europeos, y todos estamos listos para apoyar esta próxima fase. Agradezco la apertura de los Estados Unidos, junto a Europa, para proporcionar garantías de seguridad sólidas a Ucrania como parte de cualquier acuerdo.

“Mientras tanto, hasta que detenga su asalto bárbaro, seguiremos apretando los tornillos en su máquina de guerra con aún más sanciones, que ya han tenido un impacto castigador en la economía rusa y su gente.

“Nuestro inquebrantable apoyo para Ucrania continuará durante todo el tiempo que sea necesario”.

En una declaración conjunta, Sir Keir y los líderes europeos, incluidos Emmanuel Macron de Francia y Giorgia Meloni de Italia, dijeron: “Estamos claros que Ucrania debe tener garantías de seguridad de Ironclad para defender efectivamente su soberanía e integridad territorial.

“No se deben imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania o en su cooperación con terceros países. Rusia no puede tener un veto contra el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN”.

8 La líder italiana Giorgia Meloni hizo una declaración conjunta con Macron Crédito: la mega agencia