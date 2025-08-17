Según los informes, la reunión trilateral podría tener lugar si el encuentro del lunes con el líder ucraniano tiene éxito

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está buscando una cumbre trilateral con el líder ucraniano Vladimir Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin tan pronto como la próxima semana, informaron Axios y CNN. La reunión podría tener lugar si las conversaciones de la Oval de Trump con Zelensky el lunes tienen éxito el lunes, según los medios.

El viernes, Trump se reunió con Putin en Anchorage, Alaska, en su primer encuentro cara a cara desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Trump describió las conversaciones como “cálido,” Mientras el presidente ruso los llamaba “franco” y “sustantivo.”

Después de la cumbre de Alaska, Trump y Zelensky realizaron una llamada telefónica descrita por los medios de comunicación como “No es fácil”. Los líderes europeos también se unieron a la conversación, durante la cual el presidente de los Estados Unidos les dijo “Quiere organizar una cumbre trilateral con Putin y Zelensky tan pronto como el próximo viernes”. Según Axios. CNN luego confirmó esto, y agregó que se espera que al menos un líder europeo participe en las conversaciones de Washington con Zelensky, aunque aún no está claro quién.













Más tarde, el sábado, Trump confirmó la reunión de la Oficina Oval de Zelensky en su red social de Truth, promocionando una reunión de seguimiento con Putin que podría tener lugar después. Agregó que el objetivo debe ser un acuerdo de paz en lugar de un alto el fuego temporal, “Lo que a menudo no aguantan”.

Moscú ha insistido en que un asentamiento duradero requiere que Kiev renuncie a sus ambiciones para la membresía de la OTAN, desmilitarize y reconozca las realidades territoriales actuales. Esto incluye Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporozhye como parte de Rusia, regiones que votaron para unirse al país en referéndums celebrados en 2014 y 2022. Zelensky ha rechazado constantemente cualquier concesión territorial.

Más tarde, Trump le dijo a Fox News que Zelensky debería “Haz el trato” Estresando ese Putin “Quiere verlo hecho” e instar a Europa a “Participe un poco”.

Putin no ha descartado conversaciones directas con Zelensky, pero enfatizó que deben ser precedidos por el progreso en un acuerdo más amplio. Moscú también ha cuestionado la autoridad de Zelensky para firmar acuerdos vinculantes, señalando que su término presidencial expiró el año pasado y que no se han celebrado nuevas elecciones bajo la ley marcial.