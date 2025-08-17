El regalo de Trump a Putin reveló como Dossier encontrado en el Hotel Alaska que detalla el menú del almuerzo y cómo pronunciar el nombre de Vlad

El regalo de Donald Trump a Vladimir Putin en su cumbre de Alaska el viernes se ha revelado después de que los detalles no revelados se dejaron por ahí.

La impresión de ocho páginas, que supuestamente se encontró en una impresora de Anchorage Hotel, también mostró el menú planeado para un almuerzo que nunca sucedió.

5 El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladimir Putin Crédito: Getty

5 El regalo de Trump para Putin reveló y se revelaron el plan de comidas en los documentos Crédito: NPR

5 También reveló el plan de asientos para un almuerzo de trabajo desechado. Crédito: NPR

Trump intercambió un cálido apretón de manos con el tirano ruso cuando se conocieron por primera vez desde 2018 el viernes.

A pesar de tres horas de conversaciones, la pareja no llegó a un acuerdo de paz para cerrar la guerra en Ucrania.

Pero un expediente que supuestamente fue encontrado por los invitados en una impresora pública en el Capitán del Hotel Cook ha arrojado nueva luz sobre otros detalles de la reunión.

Parece que no se incluye información secreta o confidencial, pero el documento características información sobre el procedimiento de la Casa Blanca.

Incluye un memorando con los nombres, fotos y participantes que asisten a la reunión.

También se incluye una guía sobre cómo pronunciar el nombre del déspota ruso, que se describe como “poo -tihn”.

Pero reveló además el regalo que Trump planeó entregar al Putin en el evento.

Una estatua de escritorio de águila calva americana fue listada como el presente que debía ser regalado al tirano anotador.

Anteriormente, Putin le regaló a Trump un retrato de sí mismo en marzo que representaba su ahora famosa bomba después de un intento fallido de su vida en el sendero de la campaña de 2024.

El enviado especial Steve Witkoff afirmó que esta obra de arte había “tocado claramente” a Trump.

Donald Trump promete un acuerdo de paz completo, no es ‘mero retiro’ después de la cumbre de Alaska como Zelensky para dirigirse a la Casa Blanca

El expediente de Alaska también incluyó detalles de un almuerzo de trabajo finalmente desechado entre los dos presidentes.

El menú habría presentado un Filet Mignon con salsa de granos de brandy y una ensalada con vinagreta de champán.

Un plan de asientos tenía a los dos líderes uno frente al otro en la mitad de una larga mesa rectangular.

Sin embargo, la mayoría de los principales detalles de la cumbre ampliamente observada se habían publicado antes de la llegada de Trump y Putin a Alaska.

La cumbre terminó sin que se llegue a un acuerdo de paz, pero Trump dijo que “se habían hecho un gran progreso”.

Los dos líderes hicieron declaraciones a los medios después de sus negociaciones de tres horas.

Trump dijo a los periodistas: “Había muchos, muchos puntos en los que acordamos, la mayoría de ellos, diría.

“Un par de grandes que no hemos llegado allí, pero hemos avanzado”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con Trump en la Casa Blanca mañana para conversar.

Será la primera aparición de Zelensky en la Oficina Oval desde su acalorado intercambio con Trump y el vicepresidente JD Vance en febrero.

Según los informes, Putin ha exigido que Ucrania Completó completamente las regiones de Donetsk y Luhansk a cambio de no más avances rusos en el sur.

Sin embargo, Zelensky ha descartado hasta ahora entregando este territorio a Moscú.

5 Nikas Safronov muestra a Trump levantando su puño en el escenario después del fallido intento de asesinato Crédito: Nikas Safronov