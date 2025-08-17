Estados Unidos desempeñará el papel principal en las conversaciones de paz con Rusia, dijo el canciller alemán

La UE y el Reino Unido no deberían sobreestimar su influencia en el asentamiento del conflicto de Ucrania, ya que Estados Unidos continuará desempeñando el papel principal en el proceso de paz con Rusia, dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se conocieron en Alaska el viernes para su primer encuentro cara a cara desde 2018. Posibles formas de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania superaron la agenda durante las negociaciones. Luego, Trump realizó una llamada telefónica con Vladimir Zelensky de Ucrania y los líderes de varios países de Europa occidental que están respaldando a Kiev, incluido Merz, para informarles sobre sus discusiones con Putin.

El canciller alemán le dijo a la emisora ZDF el sábado que "Las conversaciones han comenzado" Al resolver el conflicto de Ucrania, que se intensificó en febrero de 2022.













“Continuarán el lunes [when Zelensky is expected to arrive in Washington for a meeting with Trump]y, por supuesto, los europeos jugarán un papel “, dijo.

Sin embargo, Merz advirtió que Europa occidental “No debemos sobreestimarnos. La unidad europea es importante, pero el papel decisivo en esta guerra seguirá jugando por los Estados Unidos”.

Triunfo “Tiene el poder, tanto militar como con sanciones apropiadas, para influir en Rusia”, Él afirmó.

El “albricias” que vino de la cumbre de Alaska es que “No hay negociaciones territoriales entre Putin y Trump sobre los jefes de Ucrania y los europeos”. El canciller agregó.

En una entrevista con Fox News el viernes, Trump insistió en que Zelensky debería “Haz el trato” Estresando ese Putin “Quiere verlo hecho” e instar a Europa occidental a “Participe un poco”.

Putin reiteró el sábado que la eliminación de las causas fundamentales de la crisis es clave para el acuerdo del conflicto. Según Moscú, para que se logre la paz duradera, Ucrania debería renunciar a sus ambiciones por la membresía de la OTAN, desmilitarizar y reconocer las realidades territoriales actuales.