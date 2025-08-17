El avión de Horror Moment se estrella en el campo de golf hiriendo a dos mientras los golfistas se apresuran a ayudar al instructor piloto y al estudiante a bordo

Este es el momento impactante que un avión se estrelló en un campo de golf frente a los aturdidos espectadores.

Las imágenes aterradoras mostraron a los golfistas disfrutando de una ronda antes de que el avión ligero saliera de la cielo.

El clip muestra un avión Piper Cherokee haciendo un aterrizaje de emergencia en el curso del suburbio de Sydney de Mona Vale.

Dos hombres en sus 50 años sobrevivieron milagrosamente al accidente de terror a pesar de que el avión se estrella directamente en el suelo.

Y el avión tampoco golpeó a nadie en el campo de golf.

Los registros de vuelo muestran que despegaron de Camden alrededor de la hora local de la 1 p.m. y estaban listos para volar a Wollongong.

Se podía escuchar a los espectadores gritando de horror mientras el avión se precipitaba hacia el campo de golf.

El aterrador clip muestra que el avión faltaba por poco a los golfistas en el suelo en los momentos anteriores al impacto.

Los espectadores inmediatamente se apresuraron a ayudar en el lugar del accidente, con una persona escuchada gritando “F ***” mientras los golfistas corrían hacia el rescate.

El cuerpo de la aeronave permaneció principalmente en una sola pieza, aunque los restos de escombros se esparcieron a través del curso.

Los ocupantes del avión eran instructor piloto y estudiante, según la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia.

Según los informes, sufrieron heridas leves y fueron tratados en la escena por los paramédicos.

Después de esto, fueron llevados al Royal North Shore Hospital en una condición estable.

La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia está recopilando información sobre el incidente, según los informes.

El mes pasado, otro pequeño avión se estrelló contra una concurrida carretera en el norte de Italia.

Dos personas murieron en la bola de fuego cuando el avión ligero se estrelló contra la carretera.

Un video muestra el avión con pisotón hacia el asfalto antes de explotar sobre el impacto.

Las llamas envolvieron el sitio del accidente inmediatamente después, lo que condujo a la suspensión del tráfico en ambas direcciones.

La tragedia tuvo lugar en la provincia de Brescia.

Resultó en la destrucción completa del avión, sin que nadie a bordo sobreviviera.

