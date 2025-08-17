Líderes de Zelensky y Europa se dirigirán a Washington para hablar con Trump: actualizaciones en vivo

Líderes de Zelensky y Europa se dirigirán a Washington para hablar con...







La visita planificada se produce después de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes

Vladimir Zelensky y varios líderes de Europa occidental de Ucrania se presentarán el lunes en Washington el lunes por conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La visita se produce después de que Trump conoció al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, en sus primeras conversaciones cara a cara desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Ambos líderes expresaron optimismo cauteloso de que las discusiones podrían ayudar a avanzar hacia una resolución de las hostilidades entre Moscú y Kiev.

Zelensky anunció en una publicación sobre X el sábado que viajaría a la capital de los Estados Unidos el lunes, con Trump confirmando la reunión en su plataforma social Truth más tarde en el día.

El domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una publicación en las redes sociales que ella y varios líderes de Europa occidental se unirían a Zelensky a pedido de reunirse con Trump.

Mientras tanto, varios funcionarios estadounidenses han afirmado que se han logrado un progreso considerable para alcanzar un acuerdo de paz de compromiso entre Rusia y Ucrania.





Fuente