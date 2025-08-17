La valiente viuda del multimillonario británico Mike Lynch se abrió en los últimos momentos antes de que el condenado yate bayesiano condenado se hundiera.

Angela Bacares, de 58 años, sobrevivió al desastre marítimo pero perdió tanto a su esposo como a su hija adolescente Hannah.

La Sra. Bacares se despertó en medio de la noche, cuando la embarcación de lujo comenzó a inclinarse cuando una tormenta atravesó a Sicilia en agosto del año pasado.

El bayesiano de 184 pies se hundió en unos minutos después de ser atropellado por la ceburla, un viento fuerte y localizado, mientras estaba anclado en Porticello cerca de Palermo.

Siete personas murieron, incluidos cuatro británicos después de una frenética misión de rescate.

Hablando justo antes del primer aniversario de la tragedia, la Sra. Bacares les dijo a los fiscales italianos que cuando se sentó en la cama “no estaba preocupada, solo curiosa”.

A medida que el mal tiempo continuaba sacudiendo a los que a bordo, la Sra. Bacares recordó haber visto objetos que comenzaron a deslizarse alrededor de la cabaña que estaba compartiendo con el Sr. Lynch.

Pero la viuda dice que permaneció tranquila y no creía que estaban en una “situación grave”.

Este sentimiento se debió a que la atraparon en otro traicionero combate de clima solo dos semanas antes en Nápoles que pasó después de un tiempo.

Los vientos peligrosos continuaron empeorando, según la Sra. Bacares, ya que luego decidió dejar su cabaña y hablar con el Capitán James Cutfield justo antes de las 4 a.m.

New Zealander Cutfield y su tripulación fueron alabados por la Sra. Bacares en su última declaración, ya que siempre se había sentido “tranquilizada” por su calma en el mal tiempo.

Pero el patrón, de 52 años, fue puesto bajo investigación de naufragio y homicidio involuntario después de que se descubrieron detalles del hundimiento.

Los fiscales italianos también han estado investigando al ingeniero de la nave Tim Parker Eaton y a Nightwatchman Matthew Griffiths.

Los tres niegan cualquier culpa a medida que continúan las investigaciones.

La Sra. Bacares dice que después de hablar con la tripulación continuó sintiéndose tranquila.

Entonces “sucedió algo catastrófico”, dijo.

Ella recuerda el bote de repente rodando de lado cuando los vientos de 80 mph y un tramo de aguas similar a un tornado golpeó el mástil y los dejó en tablas corriendo por sus vidas.

A medida que el bote se hundió rápidamente, MS Bacares fue llevado a un lugar seguro por un miembro de la tripulación sin darse cuenta de dónde estaban sus seres queridos.

De los 22 a bordo, 15 sobrevivieron pero siete murieron, incluido Sr. Lynch y Hannah, 18.

Los buzos pasaron cinco días recorriendo el accidente bayesiano para recuperar los cuerpos de los pasajeros desaparecidos.

Encontraron al Sr. Lynch y sus cuatro invitados, Chris y Neda Morvillo y Jonathan y Judy Bloomer, en la primera cabaña de la izquierda.

Hannah fue el último pasajero en ser descubierto en la tercera cabaña.

Las autoridades dijeron que las víctimas se habían apresurado a llegar a los bolsillos de aire en el yate mientras se hundía de primera vez antes de rodar sobre su lado derecho en el fondo del mar.

La empresaria Angela ahora también enfrenta una batalla financiera.

Existe el potencial de la acción judicial de las familias de las víctimas que murieron en el yate, y a principios de esta semana, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que el patrimonio de su esposo le debe al gigante tecnológico de los Estados Unidos Hewlett-Packard más de £ 700 millones en relación con las reclamaciones de fraude.

HP trajo el caso hace seis años después de adquirir la autonomía de su compañía en 2011.

La firma afirmó que Lynch y el ex director financiero habían inflado fraudulentamente su valor.

Mientras Lynch enfrentaba una acción judicial en Estados Unidos, HP ya lo estaba persiguiendo a través de los tribunales civiles en Gran Bretaña, lo que condujo a la decisión de daños de esta semana.

El Tribunal Superior dictaminó que HP había pagado mucho más de lo que hubiera hecho “si la verdadera posición financiera de la autonomía se hubiera presentado correctamente” durante la venta.

Si su patrimonio, que va a Angela y su hija restante, Esme, de 22 años, termina teniendo que pagar, seguramente se quiebra, sin dejar ninguna herencia para la familia.

Dentro de los últimos 16 minutos del bayesiano Los datos recuperados del Sistema de Identificación Automática (AIS) del bayesiano se descomponen exactamente cómo se hundió en una dolorosa línea de tiempo minuciosa por minuto. A las 3.50 de la mañana del lunes 19 de agosto, el bayesiano comenzó a temblar “peligrosamente” durante una tormenta feroz, la salida italiana Corriere reveló. Solo unos minutos más tarde, a las 3.59 a.m., el ancla del bote cedió, con una fuente que dice que los datos mostraron que “no quedaba un ancla para sostener”. Después de que el clima feroz arrancó el amarre del bote, fue arrastrado unos 358 metros a través del agua. A las 4 de la mañana había comenzado a asumir agua y se sumergió en un apagón, lo que indica que las olas habían llegado a su generador o incluso a la sala de máquinas. A las 4.05 a.m., el bayesiano desapareció completamente debajo de las olas. Finalmente se emitió una señal GPS de emergencia a las 4.06 a.m. a la estación de la guardia costera en Bari, una ciudad cercana, alertándoles de que el barco se había hundido. Los primeros informes sugirieron que el desastre alcanzó alrededor de las 5 de la mañana en la costa del puerto de Porticello en Palermo, Sicilia. Los nuevos datos extraídos del AIS del barco parecen sugerir que sucedió una hora antes alrededor de las 4 a.m. Unos 15 de los 22 a bordo fueron rescatados, 11 de ellos luchando contra una balsa de vida inflable que surgió en la cubierta. Un bote cercano más pequeño, llamado Sir Robert Baden Powell, ayudó a llevar a esas personas a la orilla.

