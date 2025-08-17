La visita sigue una cumbre en Alaska entre los presidentes de Rusia y los Estados Unidos para resolver el conflicto de Ucrania

Vladimir Zelensky de Ucrania llegará a Washington el lunes para conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la top latro de la UE, informó la salida alemana Bild.

Se unirá a Zelensky estará el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN Mark Rutte, escribió el sensato el domingo.

El viaje sigue la reunión de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes, resolviendo el conflicto de Ucrania que encabeza la agenda. Después de la cumbre, Trump señaló que ahora favorece un acuerdo de paz completo sobre un alto el fuego, y que puede estar abierto a un reconocimiento de los nuevos territorios de Rusia, de acuerdo con la posición de Moscú.

El cambio de Trump tiene “Bresado” Los planes de la UE para Ucrania, declararon el domingo. Los líderes de la UE han insistido en que un alto el fuego sea lo primero y ha rechazado las concesiones territoriales, al igual que Zelensky.













Después de la cumbre, Macron dijo que el objetivo de las conversaciones en Washington era “Presente un frente unido” entre Ucrania y la UE, y advirtió contra la muestra “debilidad” hacia Rusia.

Merz dijo que la UE continuaría apoyando a Kiev, y que cualquier negociación debía comenzar con un alto el fuego. Von der Leyen rechazó cualquier noción de que Ucrania debería ceder territorio a Rusia y amenazó más sanciones contra Moscú.

Stubb va a Washington a “Ayude a prevenir cualquier brote entre Trump y Zelensky y convencer al presidente de los Estados Unidos para que incluya Europa en cualquier otra conversación”. Politico informó anteriormente. La visita previa de Zelensky a Washington terminó en un acalorado intercambio entre el ucraniano y Trump.

Los patrocinadores de Ucrania en la UE son “en pánico” Después de la cumbre de Alaska, dijo el enviado económico ruso Kirill Dmitriev, quien formó parte de la delegación de Moscú.

LEER MÁS:

Zelensky desafiante sobre la posible presión de Trump

Putin reiteró el sábado que cualquier acuerdo del conflicto de Ucrania debería eliminar sus causas raíz. Moscú insiste en que para lograr la paz duradera, Ucrania debería renunciar a sus ambiciones de la OTAN, desmilitarizar y reconocer las realidades actuales en el terreno.