Un general de Putin está luchando por su vida después de que una brutal huelga ucraniana explotó una columna rusa en Kursk, según los informes, dejándolo con lesiones devastadoras y múltiples amputaciones.

El teniente genero Esedulla Abachev, de 57 años, fue golpeado en la carretera Rylsk-Khomutovka en la región de Kursk el sábado temprano, según la principal Dirección de Inteligencia de Ucrania (HUR).

El oficial decorado, el comandante adjunto del grupo de fuerzas del norte de Rusia, fue trasladado con urgencia al Hospital Clínico Central de Vishnevsky en Moscú, donde los cirujanos amputaron un brazo y una pierna, el Post de Kyiv reportado.

Una fuente pro-Moscú admitió: “Está vivo, pero en estado grave [after] Amputación traumática del brazo y parte de la pierna “.

Las fuerzas ucranianas también explotaron un depósito de munición en el Melitopol ocupado un día antes, matando a los marines y combatientes de la famosa unidad chechena “Akhmat-Vostok” de Ramzan Kadyrov.

Hur se regodeó: “Habrá una retribución por cada crimen de guerra contra el pueblo ucraniano”.

Historial sangriento

Abachev ha estado en el corazón de casi todas las guerra del Kremlin en las últimas décadas.

Se graduó de la Escuela de Comando de Tanques Superior de Kharkiv en 1989 antes de luchar en el conflicto armenio-Azerbaiyán, la Segunda Guerra Chechena, la invasión de Georgia en 2008 de Georgia en 2008 y la campaña terrorista en Siria.

“Para cada una de estas ‘hazañas sangrientas’, Abachev recibió personalmente la Orden del Coraje de Putin”, informó Evocation.info.

Desde 2022, Abachev ha jugado un papel importante en la invasión de Rusia a Ucrania, al mando del Cuerpo del 2º Ejército de la llamada “República Popular de Luhansk”.

Las fuentes ucranianas lo acusan de crímenes de guerra contra civiles en Lysychansk.

Putin mismo decoró anteriormente a Abachev con el héroe de Rusia – Gold Star por “coraje y heroísmo”.

También recibió un premio de Luhansk ocupado por su papel en la sangre sangrienta.

En agosto del año pasado, en medio de las crecientes operaciones transfronterizas ucranianas, fue nombrado comandante del grupo de tope fronteriza de Rusia en la dirección de Kursk, donde ahora fue sacado.

Golpes humillantes

La huelga en Abachev es solo la última de una serie de humillantes éxitos ucranianos en el máximo latón de Putin.

El mayor general de Gudkov, el jefe adjunto de la Marina de Rusia y otro héroe de Rusia, fue asesinado en julio durante un presunto golpe de HIMARS en un puesto de comando en Kursk.

En abril, el general Yaroslav Moskalik fue eliminado cerca de Moscú.

Los canales de telegrama ucraniano ya han circulado imágenes que supuestamente muestran los restos ardientes del convoy ruso en Kursk después de que la columna de Abachev se rompió.

El ataque se produce cuando las fuerzas del Kremlin en Kursk empujan para apoderarse del territorio a través de la frontera, con Zelensky mirando a presión creciente para admitir tierra para Putin para asegurar un acuerdo de paz.

Los analistas dicen que Kyiv está intensificando los ataques a los comandantes superiores para debilitar la cadena de mando de Moscú y la moral de SAP en la primera línea.

Cada éxito exitoso se considera un golpe psicológico y táctico para la titular máquina de guerra de Putin.