42 personas resultaron heridas al chocar dos trenes de pasajeros después de que uno de ellos “pasara la señal roja” en la República Checa

Al menos 42 personas resultaron heridas después de que dos trenes de pasajeros de alta velocidad se estrellaran en la República Checa, dijeron las autoridades.

Los bomberos y paramédicos acudieron al lugar después del accidente ocurrido cerca de la ciudad de České Budějovice, a unos 160 kilómetros al sur de Praga.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Una portavoz de un hospital regional dijo a la agencia de noticias CTK que cinco personas habían sido ingresadas con heridas graves.

El resto de los pasajeros sufrieron heridas leves y fueron atendidos rápidamente por los médicos.

El ministro de Transporte, Martin Kupka, dijo el día X que el accidente todavía estaba bajo investigación, pero la información preliminar mostró que uno de los trenes probablemente pasó una señal en la posición de parada.

La portavoz del servicio de ambulancia, Petra Kafkova, dijo: “Hay 40 personas con heridas leves y dos con heridas graves”.

Martin Kavka, portavoz del operador ferroviario Sprava zeleznic, afirmó que todos los pasajeros fueron evacuados de los trenes.

Se negó a decir cómo ocurrió el accidente y agregó que la investigación aún estaba en curso.

El tráfico entre České Budějovice y la ciudad de Pilsen fue interrumpido y no se esperaba que se reanudara hasta la tarde.

Se produce pocos días después de que dos trenes chocaran entre sí en Eslovaquia, hiriendo a unas 100 personas.

Alrededor de 800 personas iban a bordo de los dos vehículos cuando chocaron a unos 20 kilómetros al norte de la capital, Bratislava.

Unas 79 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital tras el accidente, según el Centro de Operaciones del Servicio Médico de Emergencia de Eslovaquia.

Otros 60 fueron tratados por heridas menores, informa Pravda.

Tres de ellos se encontraban en estado grave con heridas en el pecho y el abdomen.

Mientras tanto, otro tren de alta velocidad con 400 pasajeros a bordo atropelló a un camión de frutas

Imágenes impactantes muestran al camión cruzando las vías antes de dar marcha atrás de manera extraña cuando se acerca un automóvil, mientras segundos después un tren lo choca.

Se pueden ver miles de peras frescas y jugosas saliendo volando del camión con escombros esparcidos por las vías.

Cinco personas dentro del vehículo de 10 ruedas resultaron heridas, confirmó la policía.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

Estas son noticias de última hora… actualice para obtener más actualizaciones…